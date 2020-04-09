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Футболисты «Динамо» пожертвовали деньги на закупку 11 тысяч антисептиков

вчера, 19:15

Футболисты московского «Динамо» проспонсировали покупку 11 тысяч антисептиков для волонтеров, борющихся с пандемией коронавируса. Эту информацию рассказал член консультативного совета «бело-голубых» Вадим Ковалев:

На средства, собранные футболистами московского «Динамо», с помощью руководства клуба уже было закуплено и передано специальное оборудование для городской больницы в Коммунарке и НИИ имени Склифосовского. Теперь благотворительная акция получила продолжение. На этот раз на пожертвованные игроками команды деньги была приобретена партия антисептических гелей Sanitelle, около 11 тысяч единиц. В четверг этот ценный груз был передан клубом в региональный штаб акции #МыВместе в городе Москве на Тверской для обеспечения московских волонтеров необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Эпидемия коронавируса остановила футбольные первенства, но во всем мире игроки и болельщики среди первых приходят на помощь врачам и нуждающимся. Здорово, что и в России есть такие примеры. Спасибо ФК «Динамо» — менеджменту, игрокам, болельщикам за неравнодушие — вместе справимся.

Ранее игроки «Динамо» согласились на сокращение зарплат. 

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Все комментарии
bacek15
bacek15
вчера в 21:10
Нужное дело!
Трубадур
Трубадур
вчера в 21:08
Антисептики так подорожали, что этой суммы будет очень мало.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:01
Решили подешевле отделаться
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:44
и Шунин?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:30
всё нужно !любая помощь важна!
drug01
drug01
вчера в 19:22
Спасибо! Прекрасный пример.....родненкие обьясните что такое "ФЛУД" ???? Это вирус какой то, но я работаю в маске!!!! Может надо перчатки одевать???
zsb1961
zsb1961
вчера в 19:19
Хорошее дело!
SSPZ
SSPZ
вчера в 19:17, ред.
Пожертвовали) Выделили.
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