Футболисты «Динамо» пожертвовали деньги на закупку 11 тысяч антисептиков

Футболисты московского «Динамо» проспонсировали покупку 11 тысяч антисептиков для волонтеров, борющихся с пандемией коронавируса. Эту информацию рассказал член консультативного совета «бело-голубых» Вадим Ковалев:

На средства, собранные футболистами московского «Динамо», с помощью руководства клуба уже было закуплено и передано специальное оборудование для городской больницы в Коммунарке и НИИ имени Склифосовского. Теперь благотворительная акция получила продолжение. На этот раз на пожертвованные игроками команды деньги была приобретена партия антисептических гелей Sanitelle, около 11 тысяч единиц. В четверг этот ценный груз был передан клубом в региональный штаб акции #МыВместе в городе Москве на Тверской для обеспечения московских волонтеров необходимыми средствами индивидуальной защиты.