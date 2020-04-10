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«Рома» выпустит серию футболок для сбора средств на борьбу с коронавирусом

сегодня, 09:00

«Рома» объявила о выпуске 500 футболок, средства от продажи которых пойдут на борьбу с коронавирусом.

Футболки доступны в клубном магазине с сегодняшнего дня. Цена одной штуки составляет 192,7 евро. В продаже будут 350 футболок основной формы и 150 футболок резервной формы. Каждая из них будет пронумерована, а также на каждой будет написано «ASSIEME», что означает «вместе».

Операционный директор «Ромы» Франческо Кальво поделился мнением об этой акции:

Мы запустили эту акцию для того, чтобы показать болельщикам, что мы рядом с ними, несмотря на отсутствие матчей.

Ранее игрок «Ибицы» Алекс Кинтанилья разработал специальный респиратор для помощи больным COVID-19.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:46
опять бизнес а не помощь!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:17
Главное, чтобы купили, сейчас людям не до футболок.
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 09:10
Могли бы просто выделить определённую сумму, а не обычные футболки продавать по 200 евро.
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