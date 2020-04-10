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Саньоль: «После финала ЧМ-2006 я в туалете выкурил 250 сигарет за 10 минут»

вчера, 23:46

Экс-защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал о том, как воспринял поражение в финальном матче против Италии на чемпионате мира-2006.

После игры в раздевалке Зидан принес извинения, но я их не принял, не хотел с ним разговаривать. Было не самое подходящее время, все мы были слишком разочарованы.

Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого мы не общались с ним два года. Но в 2008 году у меня была свадьба, и моя жена сказала мне пригласить Зинедина. Я позвонил ему, мы вместе перекусили и хорошо пообщались.

Недавно своим мнением о Зидане поделился экс-защитник «Ювентуса» и сборной Уругвая Паоло Монтеро.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 04:33
Бред!
Islam0500
Islam0500
сегодня в 02:24
А за что он должен был извиниться? За то, что вас команду кривоногих игроков (за исключением некоторых) на своих плечах таскал до финала? Франция должна быть обязана Зидану за все его заслуги перед сборной не родной для него страны.
LOpp
LOpp
сегодня в 01:00
После 5-7 сигареты умер бы
MSN-thebest
MSN-thebest
сегодня в 00:49
Переводчик нолик приписал. Бывает...
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 00:30
Экс-защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал о том, как воспринял поражение Италии в финальном матче чемпионата мира-2006.

На ЧМ мира Италия победила в финале.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 00:28
Это физически невозможно.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:22
Количество сигарет сильно преувеличено!!!
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:06
Количество сигарет сильно преувеличено!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:05, ред.
Брехня!!! Получается 2,4 секунды на сигарету. Так еще и прикурить же надо, затянуться.
Нехорошо так фантастично врать!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:57
До сих пор торчит по ходу)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:55
последствия видно до сих пор))) лечится нужно)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:49
250 сигарет за 10 минут, враньё!!!
beefs
beefs
вчера в 23:47, ред.
разве можно столько курить?
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