Саньоль: «После финала ЧМ-2006 я в туалете выкурил 250 сигарет за 10 минут»

Экс-защитник сборной Франции рассказал о том, как воспринял поражение в финальном матче против Италии на чемпионате мира-2006.

После игры в раздевалке Зидан принес извинения, но я их не принял, не хотел с ним разговаривать. Было не самое подходящее время, все мы были слишком разочарованы.

Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого мы не общались с ним два года. Но в 2008 году у меня была свадьба, и моя жена сказала мне пригласить Зинедина. Я позвонил ему, мы вместе перекусили и хорошо пообщались.