Саньоль: «После финала ЧМ-2006 я в туалете выкурил 250 сигарет за 10 минут»

Экс-защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал о том, как воспринял поражение в финальном матче против Италии на чемпионате мира-2006.
После игры в раздевалке Зидан принес извинения, но я их не принял, не хотел с ним разговаривать. Было не самое подходящее время, все мы были слишком разочарованы.
Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого мы не общались с ним два года. Но в 2008 году у меня была свадьба, и моя жена сказала мне пригласить Зинедина. Я позвонил ему, мы вместе перекусили и хорошо пообщались.
Недавно своим мнением о Зидане поделился экс-защитник «Ювентуса» и сборной Уругвая Паоло Монтеро.
На ЧМ мира Италия победила в финале.
На ЧМ мира Италия победила в финале.
Нехорошо так фантастично врать!!!
Нехорошо так фантастично врать!!!