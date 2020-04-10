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Луис Альберто: «Переход в „Лацио“ – лучшее решение в жизни»

вчера, 21:51

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто поделился мнением о своей игре в прошлом за «Депортиво», «Ливерпуль» и «Севилью».

Я не был достаточно зрелым игроком в «Севилье», при этом качественный шаг вперед сделал довольно поздно. В «Ливерпуле» же я не получал необходимого игрового времени, потом было хорошее начало в «Малаге» (аренда в сезоне-2014/15), и я наслаждался своим футболом в «Депортиво» (аренда в сезоне-2015/16), когда получил травму.

Мой прорыв произошел в «Лацио», в прекрасном клубе, этот переход стал лучшим решением в моей жизни. Никто действительно не знал меня, и в этом была моя вина. Я тренировался в «Ливерпуле» самостоятельно, но пересмотрел свое отношение к вещам со спортивным психологом и сделал следующий шаг в своей карьере.

Недавно агент Луиса заявил, что работает над продлением контракта с «Лацио».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:06
Отличный сезон, надеюсь чертова пандемия не собьёт Луиса с его волшебного настроя.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:00
ты нашел свой клуб! играй и радуй нас!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:52
Естественно и уходить не надо
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