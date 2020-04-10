Луис Альберто: «Переход в „Лацио“ – лучшее решение в жизни»

Полузащитник «Лацио» поделился мнением о своей игре в прошлом за «Депортиво», «Ливерпуль» и «Севилью».

Я не был достаточно зрелым игроком в «Севилье», при этом качественный шаг вперед сделал довольно поздно. В «Ливерпуле» же я не получал необходимого игрового времени, потом было хорошее начало в «Малаге» (аренда в сезоне-2014/15), и я наслаждался своим футболом в «Депортиво» (аренда в сезоне-2015/16), когда получил травму.

Мой прорыв произошел в «Лацио», в прекрасном клубе, этот переход стал лучшим решением в моей жизни. Никто действительно не знал меня, и в этом была моя вина. Я тренировался в «Ливерпуле» самостоятельно, но пересмотрел свое отношение к вещам со спортивным психологом и сделал следующий шаг в своей карьере.