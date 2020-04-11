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«Вест Хэм» имеет долг в 70 млн фунтов за ранее оформленные трансферы

сегодня, 00:25

По информации Football Insider, «Вест Хэм» имеет солидную задолженность за трансферы, которые были совершены в 2018-2019 годах.

Сообщается, что «молотобойцы» до сих пор не заплатили за переходы Андрея Ярмоленко, Исса Диопа и Фелипе Андерсона порядка 70 миллионов фунтов. Трудности в выплате долга может добавить нынешняя ситуация с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса. «Вест Хэм» как и другие клубы теряет прибыль.

Ко всему прочему команда находится в зоне вылета и может покинуть АПЛ в случае возобновления сезона.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:29
Это не много для АПЛ
drug01
drug01
сегодня в 00:29
Это большая сумма!
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