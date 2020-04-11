«Вест Хэм» имеет долг в 70 млн фунтов за ранее оформленные трансферы

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сегодня, 00:25

По информации Football Insider, «Вест Хэм» имеет солидную задолженность за трансферы, которые были совершены в 2018-2019 годах.

Сообщается, что «молотобойцы» до сих пор не заплатили за переходы , и порядка 70 миллионов фунтов. Трудности в выплате долга может добавить нынешняя ситуация с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса. «Вест Хэм» как и другие клубы теряет прибыль.