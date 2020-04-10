7 клубов Бельгии могут лишиться профессионального статуса

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сегодня, 02:22

7 профессиональных клубов Бельгии не получили лицензии на следующий сезон, утверждает источник.

Помимо «Стандарда», о котором сообщалось ранее, в список вошли «Остенде» и «Роял Мускрон-Перувель», представляющие высший дивизион страны, а также «Локерен», «Руселаре», «Ломмель Юнайтед» и «Эксельсиор Виртон» из второй лиги.

Все семь клубов не смогли доказать свою финансовую состоятельность на предстоящий сезон, и теперь им грозит лишение профессионального статуса.