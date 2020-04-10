7 клубов Бельгии могут лишиться профессионального статуса

7 профессиональных клубов Бельгии не получили лицензии на следующий сезон, утверждает источник.
Помимо «Стандарда», о котором сообщалось ранее, в список вошли «Остенде» и «Роял Мускрон-Перувель», представляющие высший дивизион страны, а также «Локерен», «Руселаре», «Ломмель Юнайтед» и «Эксельсиор Виртон» из второй лиги.
Все семь клубов не смогли доказать свою финансовую состоятельность на предстоящий сезон, и теперь им грозит лишение профессионального статуса.
Хотели нагадить России, а по факту уничтожали свою же экономику, да ещё и коронавирус вмешался. Жалко простых, нормальных граждан, которые далеки от политики.
Хотели нагадить России, а по факту уничтожали свою же экономику, да ещё и коронавирус вмешался. Жалко простых, нормальных граждан, которые далеки от политики.