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7 клубов Бельгии могут лишиться профессионального статуса

сегодня, 02:22

7 профессиональных клубов Бельгии не получили лицензии на следующий сезон, утверждает источник.

Помимо «Стандарда», о котором сообщалось ранее, в список вошли «Остенде» и «Роял Мускрон-Перувель», представляющие высший дивизион страны, а также «Локерен», «Руселаре», «Ломмель Юнайтед» и «Эксельсиор Виртон» из второй лиги.

Все семь клубов не смогли доказать свою финансовую состоятельность на предстоящий сезон, и теперь им грозит лишение профессионального статуса.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:23
прям эпидемия какая то )))) сытые зажрались?))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 07:01
Вот она "сытая и богатая" Европа, которая учит нас жить, во всей красе. Побольше санкций в угоду заокеанскому хозяину. Пора им печь блины и варить кисель и поминать евросоюз.
Хотели нагадить России, а по факту уничтожали свою же экономику, да ещё и коронавирус вмешался. Жалко простых, нормальных граждан, которые далеки от политики.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:12
Сокращение - это всегда плохо.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 05:07
неожиданное развитие событий
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:22
Самой Бельгии от этого ничего не грозит.
ДСА
ДСА
сегодня в 03:38
Второй лиги похоже вообще не будет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:29
Мдяяя
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:24
Да ужжжж!!! Вирус не щадит никого.
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