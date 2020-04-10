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Директор PFA: «Игроки АПЛ чувствуют себя загнанными в угол»

сегодня, 06:13

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов (PFAГордон Тейлор поддержал игроков английской Премьер-Лиги в вопросе о сокращении зарплат в связи с пандемией коронавируса.

Футболисты Премьер-Лиги чувствуют, что их загнали в угол, особенно это касается правительства. Они также находят ироничным тот факт, что, даже если им сократят зарплату, для правительства эти деньги будут потеряны, и это было бы контрпродуктивно.

Футболисты готовы сыграть свою роль. Они обеспокоены тем, что их загнали в угол с этим сокращением, когда все мы не переставали работать над вопросом отсрочки выплат.

Я нахожу весьма необычным то, что правительство не осознаёт ситуацию, хотя они должны разбираться в этом, учитывая, какой вклад вносит футбол в экономику, какие деньги он тратит на нужды этого сообщества и какой налог он платит.

Они выделяют одних футболистов, когда есть много других спортсменов, банкиров, хедж-фондов... Я мог бы предоставить длинный список людей, чей доход больше [чем у игроков]. Футболисты достигли вершины, до которой нужно очень долго добираться, и они получают то, что заслуживают.

Напомним, вчера о снижении зарплат руководству, тренерам и игрокам клуба объявил «Саутгемптон».

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:20
Мы только и слышим, то в одном клубе игроки обратились с просьбой сохранить им зарплаты, то в другом. Показуха не более того. Просто посылают прикормленных лидеров, что бы они объяснили другим, что понижение будет в любом случае, а так будет красиво.
Опять же снижение в % эквиваленте одинакового для всех не должно быть, должно считаться от самой зарплаты, чем больше зарплата, тем больше с тебя должны быть снятые %.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:02
Пусть выходят из угла
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:30
мне кажется это только прилюдия!! шоу начнётся позже!!))
VIPded
VIPded
сегодня в 07:04
Весь мир в угол загнан, а миллионеры-ногомячисты исплакались..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:01
Игроки чувствуют себя хорошо.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:16, ред.
Ну, так уж и загнанные. Бедненькие, не на что жить.
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