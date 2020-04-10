Директор PFA: «Игроки АПЛ чувствуют себя загнанными в угол»

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов ( PFA ) Гордон Тейлор поддержал игроков английской Премьер-Лиги в вопросе о сокращении зарплат в связи с пандемией коронавируса.

Футболисты Премьер-Лиги чувствуют, что их загнали в угол, особенно это касается правительства. Они также находят ироничным тот факт, что, даже если им сократят зарплату, для правительства эти деньги будут потеряны, и это было бы контрпродуктивно.

Футболисты готовы сыграть свою роль. Они обеспокоены тем, что их загнали в угол с этим сокращением, когда все мы не переставали работать над вопросом отсрочки выплат.

Я нахожу весьма необычным то, что правительство не осознаёт ситуацию, хотя они должны разбираться в этом, учитывая, какой вклад вносит футбол в экономику, какие деньги он тратит на нужды этого сообщества и какой налог он платит.

Они выделяют одних футболистов, когда есть много других спортсменов, банкиров, хедж-фондов... Я мог бы предоставить длинный список людей, чей доход больше [чем у игроков]. Футболисты достигли вершины, до которой нужно очень долго добираться, и они получают то, что заслуживают.