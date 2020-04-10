Кокорин вернёт «Сочи» часть полученной авансом зарплаты

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сегодня, 17:53

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что арендованный у «Зенита» нападающий , так же как и другие игроки команды, будет участвовать в сокращении зарплат.

Напомним, что по условиям контракта футболист получил зарплату за весь срок аренды авансом.