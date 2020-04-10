Кокорин вернёт «Сочи» часть полученной авансом зарплаты

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что арендованный у «Зенита» нападающий Александр Кокорин, так же как и другие игроки команды, будет участвовать в сокращении зарплат.
Напомним, что по условиям контракта футболист получил зарплату за весь срок аренды авансом.
По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат.
облегчить душу,так сказать)
облегчить душу,так сказать)
Удалять нужно все редактированные первые комментарии, патамушта не проверить, ошибку он там исправлял или букву на коммент поменял. Я сам не люблю грамматических ошибок (словечки типа патамушта или бороЦЦа вставляю для прикола), но в одном из своих "первых" комментариев не стал исправлять перепутанные на клаве буквы.
Согласен с вами, есть выбор - редактируй ,но потеряешь полтинничек.
Который должен не потеряться, а перейти второму (желательно тоже не редактированному)...
Удалять нужно все редактированные первые комментарии, патамушта не проверить, ошибку он там исправлял или букву на коммент поменял. Я сам не люблю грамматических ошибок (словечки типа патамушта или бороЦЦа вставляю для прикола), но в одном из своих "первых" комментариев не стал исправлять перепутанные на клаве буквы.
Согласен с вами, есть выбор - редактируй ,но потеряешь полтинничек.
Который должен не потеряться, а перейти второму (желательно тоже не редактированному)...
Такая мера (в отличие от, например, блокироки редактирования первых комментов) никак не затронет пользователей, не принимающих участия в КП - коих большинство. Единственная издержка - если игроку КП надо подредактировать свой первый коммент исключительно в целях исправления ошибки. Но с другой стороны, ему это неудобство компенсируется 50 очками в КП. Ну и всегда есть выбор - отказаться от бонуса 50 очков или подредактировать. А при желании что-то дополнить, можно воспользоваться, например, кнопкой "ответить" на свой же комментарий.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Такая мера (в отличие от, например, блокироки редактирования первых комментов) никак не затронет пользователей, не принимающих участия в КП - коих большинство. Единственная издержка - если игроку КП надо подредактировать свой первый коммент исключительно в целях исправления ошибки. Но с другой стороны, ему это неудобство компенсируется 50 очками в КП. Ну и всегда есть выбор - отказаться от бонуса 50 очков или подредактировать. А при желании что-то дополнить, можно воспользоваться, например, кнопкой "ответить" на свой же комментарий.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.