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Кокорин вернёт «Сочи» часть полученной авансом зарплаты

сегодня, 17:53

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что арендованный у «Зенита» нападающий Александр Кокорин, так же как и другие игроки команды, будет участвовать в сокращении зарплат.

Напомним, что по условиям контракта футболист получил зарплату за весь срок аренды авансом.

По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат.

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Все комментарии
Mikki
Mikki ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:57
Вынужденно пропустил часть обсуждений, сейчас перечитал, что нашёл. Удалять нужно все редактированные первые комментарии, патамушта не проверить, ошибку он там исправлял или букву на коммент поменял. Я сам не люблю грамматических ошибок (словечки типа патамушта или бороЦЦа вставляю для прикола), но в одном из своих "первых" комментариев не стал исправлять перепутанные на клаве буквы. Согласен с вами, есть выбор - редактируй ,но потеряешь полтинничек. Который должен не потеряться, а перейти второму (желательно тоже не редактированному)...
Попросил модераторов перечислять второму в таком случае.
League1
League1 ответил Союзник противников
сегодня в 19:41
Завидуешь из тёплого офиса фирмы "Купи-перепродай"???
Да меня уже тошнит от вечного презика. Разве можно пользоваться одним презервативом вечно?
свинина
свинина
сегодня в 19:31
Отстанет вы уже от Сани. Нормальный тип он.
Союзник противников
Союзник противников ответил League1
сегодня в 19:17
Все люди сейчас попали в затруднительное положение, кроме медвепутских росгвардейцев.
Завидуешь из тёплого офиса фирмы "Купи-перепродай"???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:16
Взяли кот Базилио и лиса Алиса нашего Буратинушку за ножки,перевернули вниз головой,и ну давай трясти! Посыпались последние медяки из карманов недавнего сидельца у нарисованного очага.
волгодон 2
волгодон 2 ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:16
Скорее всего с Кокорина попытаются вернуть часть полученной авансом зарплаты, а если он не захочет отдавать? Скажет: «Денежки тю-тю»
фишками казиношными или шампанским на крайняк можно вернуть
облегчить душу,так сказать)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Mikki
сегодня в 19:11
В общем, пока решено так: за факт редактирования первого в материале комментария будет обратно сниматься 50 очков данных за то, что он первый. Пока вручную, там посмотрим. Такая мера (в отличие от, например, блокироки редактирования первых комментов) никак не затронет пользователей, не принимающих участия в КП - коих большинство. Единственная издержка - если игроку КП надо подредактировать свой первый коммент исключительно в целях исправления ошибки. Но с другой стороны, ему это неудобство компенсируется 50 очками в КП. Ну и всегда есть выбор - отказаться от бонуса 50 очков или подредактировать. А при желании что-то дополнить, можно воспользоваться, например, кнопкой "ответить" на свой же комментарий. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Вынужденно пропустил часть обсуждений, сейчас перечитал, что нашёл.
Удалять нужно все редактированные первые комментарии, патамушта не проверить, ошибку он там исправлял или букву на коммент поменял. Я сам не люблю грамматических ошибок (словечки типа патамушта или бороЦЦа вставляю для прикола), но в одном из своих "первых" комментариев не стал исправлять перепутанные на клаве буквы.
Согласен с вами, есть выбор - редактируй ,но потеряешь полтинничек.
Который должен не потеряться, а перейти второму (желательно тоже не редактированному)...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:00
Скорее всего с Кокорина попытаются вернуть часть полученной авансом зарплаты, а если он не захочет отдавать? Скажет: «Денежки тю-тю»
League1
League1
сегодня в 18:42
Все люди сейчас попали в затруднительное положение, кроме медвепутских росгвардейцев.
AgentART
AgentART
сегодня в 18:37
Честный поступок.
Mikki
Mikki
сегодня в 18:07, ред.
В общем, пока решено так: за факт редактирования первого в материале комментария будет обратно сниматься 50 очков данных за то, что он первый. Пока вручную, там посмотрим.

Такая мера (в отличие от, например, блокироки редактирования первых комментов) никак не затронет пользователей, не принимающих участия в КП - коих большинство. Единственная издержка - если игроку КП надо подредактировать свой первый коммент исключительно в целях исправления ошибки. Но с другой стороны, ему это неудобство компенсируется 50 очками в КП. Ну и всегда есть выбор - отказаться от бонуса 50 очков или подредактировать. А при желании что-то дополнить, можно воспользоваться, например, кнопкой "ответить" на свой же комментарий.

Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
drug01
drug01
сегодня в 18:05
Зачем платить вперед,если нет игр......Теперь надо хорошо попросить вернуть!?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:59
Да быть такого не может!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:55
не вернёт)всё по контракту))
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