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Филатов: «Слова Фарфана о зарплате не стоит воспринимать всерьез»

сегодня, 12:11

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что слова нападающего Джефферсона Фарфана о несогласии с решением руководства клуба сократить зарплаты футболистов на фоне пандемии коронавируса не стоит воспринимать всерьез. 

Я просмотрел ролик, наверное, его просто не так поняли, не думаю, что он это говорил всерьез. Если бы он упирался и на чем-то настаивал — это одно дело, а так, не стоит это воспринимать всерьез. А он сказал, что вместе с ребятами выступает за одну позицию. И сегодня он опять сказал, что с ребятами солидарен.

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kolpankolpan
kolpankolpan ответил Радж Капур
сегодня в 12:59, ред.
Таких игроков не должно быть в команде.
Должны быть веселые танцующие капуры? Честные,порядочные, не пьющие,не курящие, примерные семьянины, чужих жен не любящие,совсем не гулящие.Как в анекдоте про отдам жизнь за родину-- Сеня отдашь жизнь за родину если нельзя то и то и то-" Конечно отдам,на...мне такая жизнь нужна".
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:58
нашелся покровитель и защитник!! вон из клуба за такие слова гнать!!! пусть дома играет!! такие высказывания звёздам не прощают не то что этому старому переростку не умному!!!
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 12:39
Таких игроков не должно быть в команде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:36
Ну хоть какая то веселуха около футбола...
drug01
drug01
сегодня в 12:35
Кому верить?..... прошу прощения надо добавить еще одно третье слово !!!! Все за....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ОПС
сегодня в 12:19
Кому же тогда верить?
Себе!!! И обязательно молча!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:18
Слово не воробей, вылетит не поймаешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:16
Один вякнет неподумавши, потом полкоманды отмазки буксует.
Разъясняют всем, что это шутки такие у негритёнка...
cfy_zb__2r2n
cfy_zb__2r2n
сегодня в 12:13
Жадный. От этого ему и деньги жалко.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:12
Кому же тогда верить?
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