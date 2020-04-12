Филатов: «Слова Фарфана о зарплате не стоит воспринимать всерьез»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что слова нападающего о несогласии с решением руководства клуба сократить зарплаты футболистов на фоне пандемии коронавируса не стоит воспринимать всерьез.

Я просмотрел ролик, наверное, его просто не так поняли, не думаю, что он это говорил всерьез. Если бы он упирался и на чем-то настаивал — это одно дело, а так, не стоит это воспринимать всерьез. А он сказал, что вместе с ребятами выступает за одну позицию. И сегодня он опять сказал, что с ребятами солидарен.