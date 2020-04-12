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Мостовой рассказал, почему его называли «Царём»

сегодня, 09:18

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своем прозвище и памятнике, который ему хотели поставить в Виго. 

Хотели памятник поставить? Да, хотели поставить, но не поставили, потому что сменилось руководство в городе. Выделили место уже. Есть фотография, на ней скульптор, макет. Макет я видел, он у него до сих пор находится. Говорили мне, что можно приехать забрать. Просто давно в Испании не был, поэтому не могу. 

Почему «Царь»? Ассоциации с Россией, возможно. Не помню, в какой игре это произошло. Кто-то из журналистов после какой-то игры (как они любят кричать «ААААА» — и минуту тянется это) закричал, что сыграл как-царь, по-царски. И прилипло. 

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 10:15
Промолчал бы уж лучше, царек. Кто то, наверное, пошутил, а он поверил.
VIPded
VIPded
сегодня в 10:06
А как царь по-испански?...rey... русские всяко могут прочитать...)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:58
Действительно играл не плохо но на царя не тянул.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:54
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 09:50
Наплёл ушлый спартач с три короба. Как обычно впрочем.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:29
Ахахах! Царь! Какой он нахрен царь, видно так подкалывали.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:23
ещё что вспомнишь? не смеши народ!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:20
Сам себя хвалит.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 09:19
памятник живому человеку не очень
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