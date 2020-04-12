Мостовой рассказал, почему его называли «Царём»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своем прозвище и памятнике, который ему хотели поставить в Виго.

Хотели памятник поставить? Да, хотели поставить, но не поставили, потому что сменилось руководство в городе. Выделили место уже. Есть фотография, на ней скульптор, макет. Макет я видел, он у него до сих пор находится. Говорили мне, что можно приехать забрать. Просто давно в Испании не был, поэтому не могу.

Почему «Царь»? Ассоциации с Россией, возможно. Не помню, в какой игре это произошло. Кто-то из журналистов после какой-то игры (как они любят кричать «ААААА» — и минуту тянется это) закричал, что сыграл как-царь, по-царски. И прилипло.