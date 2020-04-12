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Комличенко: «До карантина я тренировался с охранником»

сегодня, 08:11

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал, как тренируется в домашних условиях во время самоизоляции.

У нас с тренером по физподготовке проходят онлайн-тренировки в Zoom. Он показывает упражнения и смотрит, как мы их выполняем. За другими игроками я не смотрю, нет времени, смотрю только на тренера, чтобы ничего не пропустить, вся работа очень интенсивная. Сначала включали музыку, но потом решили, что она мешает.

Перед тренировкой пять минут общаемся с ребятами, потом начинается работа. Помещения у всех разные. Антон Шунин занимается в гараже, я — в зале у тестя в Краснодаре, тут почти фитнес-центр. До введения жёсткого карантина даже играл в футбол на площадке тестя с искусственной травой: ставил в ворота охранника и бил. Сейчас уже не поиграешь.

Тем временем футболисты «Динамо» пожертвовали деньги на закупку 11 тысяч антисептиков.

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BBK33
BBK33
сегодня в 08:50
Так и скажи, что бил по пустым воротам)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:20
А он хорошо устроился, тесть богатенький Буратин ;)
Хотя и сам Комличенко денежкой не обижен...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:14
и как охранник в сборную?
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