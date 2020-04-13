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«Ман Сити» отказался от идеи прямого обмена Жезуса на Косту

сегодня, 18:19

«Манчестер Сити» отверг идею прямого обмена форварда Габриэла Жезуса на вингера «Ювентуса» Дугласа Косту. «Горожане» могут осуществить сделку по обмену игроками, только если «Юве» доплатит определенную сумму денег, сообщает источник со ссылкой на Repubblica.

Отметим, ранее стало известно, что «Ман Сити» намерен усилиться хавбеком «Наполи» Фабианом Руисом.

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Медив
Медив
сегодня в 18:58
Лол, шейхи хотят второй раунд? Первый, чендж Данило на Кансело с доплатой шейхов, они откровенно проиграли за явным преимуществом. Юве хитрoжoпые жуки, они все равно от этой сделки выиграют.
С Юве на равных может бороться только Челси. Пока счет равный. Юве скинул зарплату пончика за полгода на Челси. Зато им отомстили тем, что выбили денег за уход деда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:25
Бартер с доплатой. Экономисты, млин...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:24
думаю они и не знали что собирались))))))
jilbar
jilbar
сегодня в 18:20
Это пока маловероятно.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:20
правильно сделали, что отказались
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