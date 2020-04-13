«Ман Сити» отказался от идеи прямого обмена Жезуса на Косту

«Манчестер Сити» отверг идею прямого обмена форварда Габриэла Жезуса на вингера «Ювентуса» Дугласа Косту. «Горожане» могут осуществить сделку по обмену игроками, только если «Юве» доплатит определенную сумму денег, сообщает источник со ссылкой на Repubblica.
Отметим, ранее стало известно, что «Ман Сити» намерен усилиться хавбеком «Наполи» Фабианом Руисом.
С Юве на равных может бороться только Челси. Пока счет равный. Юве скинул зарплату пончика за полгода на Челси. Зато им отомстили тем, что выбили денег за уход деда
С Юве на равных может бороться только Челси. Пока счет равный. Юве скинул зарплату пончика за полгода на Челси. Зато им отомстили тем, что выбили денег за уход деда