МЮ готов платить Саулю 200 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Юнайтед» готов предложить полузащитнику «Атлетико» Саулю Ньигесу значительное повышение зарплаты, чтобы он перебрался на «Олд Траффорд». Руководство МЮ хочет, чтобы игрок пополнил состав «красных дьяволов» по окончании нынешнего сезона. Манкунианцы готовы платить хавбеку 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает источник со ссылкой на The Sun.
Отмечается, что в «Атлетико» недельная зарплата Сауля составляет 115 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что МЮ интересуется еще одним полузащитником – Корентеном Толиссо из «Баварии».