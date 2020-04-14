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МЮ готов платить Саулю 200 тысяч фунтов в неделю

сегодня, 22:20

«Манчестер Юнайтед» готов предложить полузащитнику «Атлетико» Саулю Ньигесу значительное повышение зарплаты, чтобы он перебрался на «Олд Траффорд». Руководство МЮ хочет, чтобы игрок пополнил состав «красных дьяволов» по окончании нынешнего сезона. Манкунианцы готовы платить хавбеку 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает источник со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что в «Атлетико» недельная зарплата Сауля составляет 115 тысяч фунтов стерлингов.  

Ранее сообщалось, что МЮ интересуется еще одним полузащитникомКорентеном Толиссо из «Баварии».

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Все комментарии
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 23:22
солидная сума, может заинтересовать Сауля
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:15
по миру клуб пустят)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:58
Не думаю что Атлетико прям еще лидеров хочет терять.
beefs
beefs
сегодня в 22:57
хорошие деньги, значит стоит этого?
Трубадур
Трубадур
сегодня в 22:21
Если только не вранье.
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