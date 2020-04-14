МЮ готов платить Саулю 200 тысяч фунтов в неделю

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сегодня, 22:20

«Манчестер Юнайтед» готов предложить полузащитнику «Атлетико» значительное повышение зарплаты, чтобы он перебрался на «Олд Траффорд». Руководство МЮ хочет, чтобы игрок пополнил состав «красных дьяволов» по окончании нынешнего сезона. Манкунианцы готовы платить хавбеку 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает источник со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что в «Атлетико» недельная зарплата Сауля составляет 115 тысяч фунтов стерлингов.