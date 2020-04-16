Кике Сетьен: «Я рассчитываю на Коутиньо в следующем сезоне»

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сегодня, 10:47

Главный тренер «Барселоны» рассказал, что в следующем сезоне рассчитывает на , который выступает в аренде в «Баварии».

Коутиньо — игрок, который мне очень нравится, и на сейчас он принадлежит «Барселоне». Чтобы он ушел клуб должен получить прописанные в его контракте отступные или кто-то должен предложить сумму, которая устроит «Барселону». Я рассчитываю на него в начале следующего сезона. Мы поговорим с ним, чтобы узнать, каковы его цели.

Ранее появились слухи о том, что «Арсенал» и «Челси» могут подписать Коутиньо.