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Кике Сетьен: «Я рассчитываю на Коутиньо в следующем сезоне»

сегодня, 10:47

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал, что в следующем сезоне рассчитывает на Филиппе Коутиньо, который выступает в аренде в «Баварии».

Коутиньо — игрок, который мне очень нравится, и на сейчас он принадлежит «Барселоне». Чтобы он ушел клуб должен получить прописанные в его контракте отступные или кто-то должен предложить сумму, которая устроит «Барселону». Я рассчитываю на него в начале следующего сезона. Мы поговорим с ним, чтобы узнать, каковы его цели.

Ранее появились слухи о том, что «Арсенал» и «Челси» могут подписать Коутиньо.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:20
игрок будет)) тренер -сомневаюсь))
beefs
beefs
сегодня в 10:50
раз он принадлежит Барсе то и нет проблем
Youngberg
Youngberg
сегодня в 10:48
может и помочь
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