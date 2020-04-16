Б. Фернандеш: «Я пришёл в МЮ, чтобы выиграть все трофеи»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос о своих целях на следующий сезон.
Назвать две цели? Нет! Четыре! Я хочу четыре, потому что у нас есть АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Лиги и Кубок Англии. Я хочу выиграть всё. Я голоден до всех трофеев и уже упоминал об этом ранее. Я пришёл сюда, чтобы выигрывать трофеи, чемпионат, Лигу чемпионов, всё.
Мы знаем потенциал «Манчестер Юнайтед». У нас молодая, но очень мастеровитая команда.
Конечно, МЮ – большой клуб, который, как правило, покупает игроков [в трансферное окно], и здесь хочет играть каждый. МЮ легко привлекать игроков, и я надеюсь, что мы построим сильную команду. Наша команда уже сильна, но кто бы ни присоединился к нам, нужно, чтобы он пришёл с целью побеждать. Я хочу, чтобы игроки были голодны до побед. В нашей команде уже есть это чувство, все хотят побеждать.
Фернандеш также поддержал своего партнёра по команде Поля Погба.