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Б. Фернандеш: «Я пришёл в МЮ, чтобы выиграть все трофеи»

сегодня, 07:52

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос о своих целях на следующий сезон.

Назвать две цели? Нет! Четыре! Я хочу четыре, потому что у нас есть АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Лиги и Кубок Англии. Я хочу выиграть всё. Я голоден до всех трофеев и уже упоминал об этом ранее. Я пришёл сюда, чтобы выигрывать трофеи, чемпионат, Лигу чемпионов, всё.

Мы знаем потенциал «Манчестер Юнайтед». У нас молодая, но очень мастеровитая команда. 

Конечно, МЮ – большой клуб, который, как правило, покупает игроков [в трансферное окно], и здесь хочет играть каждый. МЮ легко привлекать игроков, и я надеюсь, что мы построим сильную команду. Наша команда уже сильна, но кто бы ни присоединился к нам, нужно, чтобы он пришёл с целью побеждать. Я хочу, чтобы игроки были голодны до побед. В нашей команде уже есть это чувство, все хотят побеждать.

Фернандеш также поддержал своего партнёра по команде Поля Погба.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:14
Эти желания не скоро сбудутся.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:04
Эко губисчи раскатал...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:59
мечты конечно сбываются))))но не в этот раз))))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:57
Разве что второстепенными кубками можно разжиться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:53
У этого может получиться
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