Б. Фернандеш: «Я пришёл в МЮ, чтобы выиграть все трофеи»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о своих целях на следующий сезон.

Назвать две цели? Нет! Четыре! Я хочу четыре, потому что у нас есть АПЛ , Лига чемпионов, Кубок Лиги и Кубок Англии. Я хочу выиграть всё. Я голоден до всех трофеев и уже упоминал об этом ранее. Я пришёл сюда, чтобы выигрывать трофеи, чемпионат, Лигу чемпионов, всё.

Мы знаем потенциал «Манчестер Юнайтед». У нас молодая, но очень мастеровитая команда.