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Кристиан Пулишич рассказал об отличиях Бундеслиги и АПЛ

сегодня, 09:28

Вингер лондонского «Челси» Кристиан Пулишич сравнил немецкую Бундеслигу и Английскую Премьер-лигу.

АПЛ более требовательна с физической точки зрения из-за большого количества игр и графика. Ты принимаешь участие в большом количестве турниров за короткий промежуток времени, так что это довольно тяжело, и ты быстро осознаешь это. Это силовой чемпионат в целом. Было чему поучиться, но опыт игры в Бундеслиге помог мне в этом плане, поскольку она не слишком отличается от АПЛ.

Ранее Лионель Месси включил Кристиана Пулишича в свой список из 15 восходящих звезд футбола.

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Все комментарии
lexatver
lexatver ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 10:26
Так скажи чем не похожи? Я ничего непохожего не вижу между апл и бундеслигой! А ты сказал что они СОВСЕМ непохожи...
VAN ARM
VAN ARM ответ lexatver (раскрыть)
сегодня в 10:19
по твоему они идентичны ?)))
lexatver
lexatver ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 10:16
Чем они не похоже то?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:57
тут и сравнивать не чего они совсем не похожи)))
Youngberg
Youngberg
сегодня в 09:35
в АПЛ намного больше интриги
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