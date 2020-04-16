Кристиан Пулишич рассказал об отличиях Бундеслиги и АПЛ

Вингер лондонского «Челси» сравнил немецкую Бундеслигу и Английскую Премьер-лигу.

АПЛ более требовательна с физической точки зрения из-за большого количества игр и графика. Ты принимаешь участие в большом количестве турниров за короткий промежуток времени, так что это довольно тяжело, и ты быстро осознаешь это. Это силовой чемпионат в целом. Было чему поучиться, но опыт игры в Бундеслиге помог мне в этом плане, поскольку она не слишком отличается от АПЛ .