Мхитарян рассказал, как смог быстро выучить итальянский язык

Полузащитник лондонского «Арсенала» , выступающий на правах аренды за «Рому», рассказал, как у него получилось быстро выучить итальянский язык.

В клубе мне сказали, что я должен давать интервью на итальянском уже сегодня. Я ответил, что мне еще рано, потому что я обещал дать интервью в конце сезона, а не в конце первой половины чемпионата. Еще у меня была мечта выучить или итальянский, или испанский язык. Я знаю армянский, русский, английский, французский, чуть-чуть немецкий и итальянский, португальский уже забыл.