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Мхитарян рассказал, как смог быстро выучить итальянский язык

сегодня, 08:31

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за «Рому», рассказал, как у него получилось быстро выучить итальянский язык.

В клубе мне сказали, что я должен давать интервью на итальянском уже сегодня. Я ответил, что мне еще рано, потому что я обещал дать интервью в конце сезона, а не в конце первой половины чемпионата. Еще у меня была мечта выучить или итальянский, или испанский язык. Я знаю армянский, русский, английский, французский, чуть-чуть немецкий и итальянский, португальский уже забыл.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» интересуется Мхитаряном.

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beefs
beefs
сегодня в 08:47
молодец, настоящий полиглот
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:38
теперь покатаешься по миру))) но пора учить китайский))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:32
Да он полиглот! Стока языков наперечислял...
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