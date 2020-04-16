Леонардо хочет видеть Бакайоко в ПСЖ

Спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет пригласить в Париж полузащитника «Челси» Тьемуе Бакайоко, выступающего на правах аренды за «Монако».
Французский опорный полузащитник не входит в планы тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда, однако Леонардо впечатлен игрой Бакайоко и стремится подписать его в ПСЖ.
Полузащита парижского клуба может претерпеть перестройку, ведь будущее Юлиана Дракслера, Андера Эрреры и Леандро Паредеса находится в команде под вопросом.
Ранее появились слухи о том, что Бакайоко мечтает о возвращении в «Милан».