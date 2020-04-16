Леонардо хочет видеть Бакайоко в ПСЖ

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сегодня, 16:36

Спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет пригласить в Париж полузащитника «Челси» , выступающего на правах аренды за «Монако».

Французский опорный полузащитник не входит в планы тренера «Челси» , однако Леонардо впечатлен игрой Бакайоко и стремится подписать его в ПСЖ .

Полузащита парижского клуба может претерпеть перестройку, ведь будущее , и находится в команде под вопросом.

Ранее появились слухи о том, что Бакайоко мечтает о возвращении в «Милан».