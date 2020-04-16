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Леонардо хочет видеть Бакайоко в ПСЖ

сегодня, 16:36

Спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет пригласить в Париж полузащитника «Челси» Тьемуе Бакайоко, выступающего на правах аренды за «Монако».

Французский опорный полузащитник не входит в планы тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда, однако Леонардо впечатлен игрой Бакайоко и стремится подписать его в ПСЖ.

Полузащита парижского клуба может претерпеть перестройку, ведь будущее Юлиана Дракслера, Андера Эрреры и Леандро Паредеса находится в команде под вопросом.

Ранее появились слухи о том, что Бакайоко мечтает о возвращении в «Милан».

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Все комментарии
Adepta
Adepta
сегодня в 17:05
Из Монако лучше никого не брать.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:49
Отлично))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:46
Надеюсь купят.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:43
у этих денег хватит купить всё!))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:41
Уважающий себя футболист в этот мешок не зайдёт.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:36
это только слухи, посмотрим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:36
Не дороговато ли, в условиях кризиса?
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