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«Ювентус» не будет выставлять Рабьо на трансферный рынок

сегодня, 14:19

Итальянская пресса считает, что «Ювентус» не планирует расставаться с полузащитником Адриеном Рабьо в ближайшее время, несмотря на высокую заработную плату игрока. 

В данный момент француз зарабатывает в Турине 7 млн евро за сезон, что существенно бьет по зарплатному бюджету клуба, учитывая непростые финансовые времена.

Однако «Юве» не планирует избавляться от игрока, так как его реальная рыночная стоимость не так уж высока. Также руководство клуба учитывает, что Рабьо придется искать потенциальную замену, если он уйдет, а это крайне затруднительно будет сделать, так как ведущие европейские клубы не собираются расставаться со своими лидерами.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 14:47
Всю полузащиту продать и в придачу Петуха тоже,кроме Матюиди...
VAN ARM
VAN ARM ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 14:26
время покажет)))
Q-J-G
Q-J-G ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 14:23
за него вряд ли, кто то даст достойную цену. так что, лучше себе оставить
ДСА
ДСА
сегодня в 14:22
Дешевый игрок с высокой зарплатой.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:21
если достойную цену дадут то почему бы и нет )) он не ключевой в команде))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:19
не надо правильно
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