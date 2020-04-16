«Ювентус» не будет выставлять Рабьо на трансферный рынок

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сегодня, 14:19

Итальянская пресса считает, что «Ювентус» не планирует расставаться с полузащитником в ближайшее время, несмотря на высокую заработную плату игрока.

В данный момент француз зарабатывает в Турине 7 млн евро за сезон, что существенно бьет по зарплатному бюджету клуба, учитывая непростые финансовые времена.

Однако «Юве» не планирует избавляться от игрока, так как его реальная рыночная стоимость не так уж высока. Также руководство клуба учитывает, что Рабьо придется искать потенциальную замену, если он уйдет, а это крайне затруднительно будет сделать, так как ведущие европейские клубы не собираются расставаться со своими лидерами.