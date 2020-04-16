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Сульшер составил список из 14 игроков на летнее трансферное окно

сегодня, 15:24

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера есть список пожеланий на лето с четырнадцатью игроками. Однако, вряд ли «красные дьяволы» сделают более трех или четырех подписаний.

Одними из главных трансферных целей МЮ являются Джейдон Санчо и Джек Грилиш. Клуб также следит за Калиду Кулибали и Матийсем де Лигтом, однако эти игроки не являются главным приоритетом летом.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» наблюдает за Джудом Беллингхэмом из «Бирмингема», Джеймсом Мэддисоном и Донни ван де Беком. Тимо Вернер и Харри Кейн входят в число футболистов, которыми МЮ намерен укрепить атакующую линию.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 16:43
Я насчитал 9 игроков, а не 14.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:48
Сульшера надо проверить на предмет психологии.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:34
Списку не хватает Мбаппуна и петушка и прям губозакаточная машинка сломалась))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:33
это он скромно))))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:25
много хочет он
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