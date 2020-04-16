Сульшер составил список из 14 игроков на летнее трансферное окно

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сегодня, 15:24

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» есть список пожеланий на лето с четырнадцатью игроками. Однако, вряд ли «красные дьяволы» сделают более трех или четырех подписаний.

Одними из главных трансферных целей МЮ являются и . Клуб также следит за и , однако эти игроки не являются главным приоритетом летом.