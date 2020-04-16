Сульшер составил список из 14 игроков на летнее трансферное окно

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера есть список пожеланий на лето с четырнадцатью игроками. Однако, вряд ли «красные дьяволы» сделают более трех или четырех подписаний.
Одними из главных трансферных целей МЮ являются Джейдон Санчо и Джек Грилиш. Клуб также следит за Калиду Кулибали и Матийсем де Лигтом, однако эти игроки не являются главным приоритетом летом.
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» наблюдает за Джудом Беллингхэмом из «Бирмингема», Джеймсом Мэддисоном и Донни ван де Беком. Тимо Вернер и Харри Кейн входят в число футболистов, которыми МЮ намерен укрепить атакующую линию.