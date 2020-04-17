«Барселона» предложила «Эвертону» приобрести Коутиньо

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сегодня, 13:53

«Барселона» предложила «Эвертону» приобрести полузащитника по сниженной цене. Ожидается, что каталонцы продадут игрока за сумму около 80 миллионов фунтов стерлингов или же отдадут его в аренду на сезон, сообщает источник со ссылкой на Football Insider.

Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды. Вероятно, мюнхенцы не будут выкупать его контракт у «Барсы».

По слухам, на Коутиньо претендует ряд английских клубов. В частности, сообщалось, что полузащитник может перейти в «Арсенал» или «Челси».