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«Барселона» предложила «Эвертону» приобрести Коутиньо

сегодня, 13:53

«Барселона» предложила «Эвертону» приобрести полузащитника Филиппе Коутиньо по сниженной цене. Ожидается, что каталонцы продадут игрока за сумму около 80 миллионов фунтов стерлингов или же отдадут его в аренду на сезон, сообщает источник со ссылкой на Football Insider.

Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды. Вероятно, мюнхенцы не будут выкупать его контракт у «Барсы».

По слухам, на Коутиньо претендует ряд английских клубов. В частности, сообщалось, что полузащитник может перейти в «Арсенал» или «Челси».

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Все комментарии
g9nw3kjqn4_d
g9nw3kjqn4_d
сегодня в 14:19
Может быть и приобретут.
AgentART
AgentART
сегодня в 13:56
Наверное задорого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:54
Время всё расставит по своим местам...
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