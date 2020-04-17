Неймар на паузе

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сегодня, 11:18

История с переходом и непереходом Неймара из ПСЖ в «Барселону» тянется уже давно. «Соккер.ру» — о новом повороте в этом деле.

Захватывающая эпопея с несостоявшимся возвращением Неймара в «Барселону» оставила свой след. История была поставлена на паузу с таким посылом, что каталонцы предпримут новую попытку купить бразильца уже ближайшим летом, за 170 миллионов евро, которые выглядят более демократичными, чем ПСЖ запрашивал год назад. Якобы Неймара это обещание со стороны «Барселоны» устроило, и он принялся играть за парижан с нормальной отдачей и достаточно ярко. Но теперь испанская пресса уверена в том, что и на этот раз возвращения блудного сына не случится, поскольку… коронавирус.

Конечно, не сам COVID-19 помешает Неймару вернуться в Каталонию, а те последствия, которые имеет пандемия. В частности, финансовые последствия для клубов. Все клубы несут колоссальные потери, поэтому аналитики сходятся во мнении, что ближайшее трансферное окно будет скудно на переходы и сделки – всем предстоит зализывать раны и восстанавливать силы – не до больших трат. Поэтому и «Барселона» поставит на паузу в очередной раз историю с возвращением Неймара. Слишком дорогая покупка для таких кризисных времен.

Вместо этого «Барселона» сосредоточится на продлении контракта с Лионелем Месси и покупке форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. За ним каталонцы давно следят, и вот теперь аргентинец выглядит привлекательной целью. Правда, отступные за Мартинеса составляют 111 миллионов евро. С другой стороны, можно попытаться договориться с «Интером» о скидке. А если не получится, то просто вывалить запрашиваемую сумму на стол – все равно дешевле выйдет, чем пытаться вырвать Неймара из ПСЖ . К тому же в Париже уверены, что теперь-то точно никто не потянет трансферную сумму бразильца.

Тут еще интересно, как к этому всему отнесется сам Неймар. Ведь форвард очень хотел вернуться в Испанию, и ему было обещано «Барселоной», что это случится. Опять же, испанские СМИ уверены, что Неймар не перешел в «Реал» как раз из-за обещания «Барселоны» его вызволить. И если этого не случится в ближайшее время, кто знает, может, обиженный Неймар примет предложение «Реала», чтобы не сидеть еще год в Париже. А там, может, и еще, и еще – вдруг Мартинес придется ко двору «Барселоне», и той не захочется возвращать Неймара.

Тут, кстати, главному тренеру «Барселоны» Кике Сетьену задали провокационный вопрос относительно Неймара и Мартинеса: кого из них он бы предпочел видеть в команде:

- Кто из них был бы лучшим приобретением для «Барселоны»?

Оба, потому что это хорошие игроки. Мне не могут не нравиться классные футболисты. Неймар – один из таких. Но вы должны понимать, что возможно сделать, а что – нет. Мы знаем, что эти футболисты стоят много денег, и что привести их сюда будет нелегко.

Технично ушел от ответа, но очевидно, что приобрести обоих «Барселоне» будет крайне сложно. Поэтому придется делать выбор. Бывший защитник каталонцев Хавьер Маскерано уверен, что необходимо возвращать Неймара:

На днях я снова пересматривал берлинский финал Лиги чемпионов (Прим. — «Ювентус» — «Барселона» — 1:3), и то, что создало впереди трио Неймар, Суарес, Месси, было впечатляюще. Каждый из них выполнял свою роль в команде, как в прессинге, так и при контроле мяча. Они добавляли нашей игре смертельной остроты. Я надеюсь, что Неймар вернётся в «Барслеону», и они снова будут играть вместе. Это было бы так здорово для клуба и его болельщиков.

Ностальгия Маскерано понятна, но нужно учитывать вопрос прогресса и финансов. Даже при возвращении Неймара его связка с Луисом Суаресом и Месси вряд ли достигнет прежней эффективности. Хотя бы из-за того, что Суарес не молодеет, ему уже откровенно ищут замену, и он сам этого не скрывает. С точки зрения раскрытия и перспективы приобретение Мартинеса кажется более логичным. Он молод и обладает большим талантом, его можно развить до уровня суперзвезды и эффективного форварда. К тому же вожаком в «Барселоне» является его соотечественник Месси. Большую выгоду и перспективу в этом видит и экс-игрок сборной Аргентины Марио Кемпес:

Такая возможность бывает один раз в жизни, хотя он и сейчас во всемирно известной команде, но «Барселона» совершенно другая. За последние два года Лаутаро показал, что он отличная девятка. Было бы здорово, если бы он мог играть с Лионелем Месси.