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«Лацио» и «Вулверхэмптон» будут сотрудничать на трансферном рынке

18 апреля 2020, 15:56

По информации итальянских СМИ, «Лацио» и «Вулверхэмптон» заключили договор о долговременном сотрудничестве на трансферном рынке.

Источник сообщает, что «орлы» и «волки» будут иметь преимущества относительно переходов футболистов между клубами. К взаимному согласию в клубах пришли после того, как «Лацио» приобрел у «Браги» молодых португальских футболистов Педру Нето и Бруну Жордао на общую сумму почти €20 млн, после чего они были проданы «Вулвс» практически за ту же сумму, несмотря на то, что уже должны были играть в Италии.

Оба клуба, имея на руках предложения по трансферу своего игрока, сделают выбор в пользу друг друга, если цена за футболиста не будет значительно меньше, предлагаемой другим заинтересованным клубом.

Сообщается, что первым игроком, которой может «открыть» сделку, является полузащитник Диого Жота.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
18 апреля в 16:36
Ясно, что англичане оберут итальянцев
Binger
Binger
18 апреля в 16:26
Надолго ли?
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 16:06
Кризис работает.
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 16:02
это коим образом то?))))
shlomo
shlomo
18 апреля в 15:57
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