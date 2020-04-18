«Лацио» и «Вулверхэмптон» будут сотрудничать на трансферном рынке

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18 апреля 2020, 15:56

По информации итальянских СМИ , «Лацио» и «Вулверхэмптон» заключили договор о долговременном сотрудничестве на трансферном рынке.

Источник сообщает, что «орлы» и «волки» будут иметь преимущества относительно переходов футболистов между клубами. К взаимному согласию в клубах пришли после того, как «Лацио» приобрел у «Браги» молодых португальских футболистов Педру Нето и Бруну Жордао на общую сумму почти €20 млн, после чего они были проданы «Вулвс» практически за ту же сумму, несмотря на то, что уже должны были играть в Италии.

Оба клуба, имея на руках предложения по трансферу своего игрока, сделают выбор в пользу друг друга, если цена за футболиста не будет значительно меньше, предлагаемой другим заинтересованным клубом.

Сообщается, что первым игроком, которой может «открыть» сделку, является полузащитник .