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Несколько чемпионатов в Италии завершены досрочно из-за коронавируса

18 апреля 2020, 09:06

Сообщается, что несколько чемпионатов в Италии были досрочно завершены из-за пандемии коронавируса. 

Молодежные лиги для юношей (U-18), младшие возрастные группы, женская лига Campionato Primavera, а также Campionato Berretti (для юношей U-19) были завершены досрочно. Это связано с обеспечением защиты молодых игроков в условиях коронавирусной эпидемии. 

Ожидается, что Серия А возобновится в начале июня. 

Ранее стало известно, что Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении сезона для клубов младших лиг из-за пандемии коронавируса.

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VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 11:11
жаль но так лучше!
VIPded
VIPded
18 апреля в 09:54
Наши просто обанкротятся...(((
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 09:50
У нас таких чемпионатов то нет.Всё благодаря нашей верхушке.
shlomo
shlomo
18 апреля в 09:40
Главное, чтобы А продолжился....
beefs
beefs
18 апреля в 09:07
правильное решение - наконец то
Q-J-G
Q-J-G
18 апреля в 09:07
плохо. и так бывает
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