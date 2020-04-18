Несколько чемпионатов в Италии завершены досрочно из-за коронавируса

Сообщается, что несколько чемпионатов в Италии были досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.
Молодежные лиги для юношей (U-18), младшие возрастные группы, женская лига Campionato Primavera, а также Campionato Berretti (для юношей U-19) были завершены досрочно. Это связано с обеспечением защиты молодых игроков в условиях коронавирусной эпидемии.
Ожидается, что Серия А возобновится в начале июня.
Ранее стало известно, что Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении сезона для клубов младших лиг из-за пандемии коронавируса.