Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты

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вчера, 23:33

Руководство «Челси» обратилось к своим футболистам с просьбой о снижении заработной платы на 30 процентов на время карантина. Игроки команды отказались идти на такие жертвы — они согласны отдать только 10 процентов. Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что игроки лондонского «Арсенала» согласились принять сокращение зарплаты на 12,5 процента в месяц в период с апреля этого года по март 2021-го.