ГлавнаяНовости

Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное понижение зарплаты

вчера, 23:33

Руководство «Челси» обратилось к своим футболистам с просьбой о снижении заработной платы на 30 процентов на время карантина. Игроки команды отказались идти на такие жертвы — они согласны отдать только 10 процентов. Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что игроки лондонского «Арсенала» согласились принять сокращение зарплаты на 12,5 процента в месяц в период с апреля этого года по март 2021-го.

Все новости
«Милан» вызвал легионеров для тренировок в следующем месяце
Вчера, 22:53 Комментарии5
В MLS могут сократить зарплаты футболистам на 50 процентов
Вчера, 21:55 Комментарии5
Клубы АПЛ намерены доиграть сезон
Вчера, 21:04 Комментарии9
«Атлетико» может получить специальное приглашение от УЕФА для участия в ЛЧ
Вчера, 19:36 Комментарии10
Джампаоло может возглавить турецкую команду
Вчера, 19:29 Комментарии3
Баку подтвердил готовность принять матчи чемпионата Европы в 2021 году
Вчера, 19:20 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bikcon
Bikcon
сегодня в 00:49
От коллектива отрываются.
ДСА
ДСА
сегодня в 00:43
Флешмоб какой-то с понижением зарплат.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:34
Конкретно знают цену деньгам.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 00:16
Что дает это сокращение, если им потом все равно вернут деньги.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:11
Вот 56ы !Ё
Наши лентяи ина 40% согласны, лишь бы не играть.
beefs
beefs
сегодня в 00:10
ребята, вы забыли какое время
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Сромненько как то?!?
drug01
drug01
вчера в 23:54
Значит надо менять размеры премиальных......
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:47
Капризные!
SSPZ
SSPZ
вчера в 23:33
имеют право на такое мнение
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100