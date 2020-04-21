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«Атлетико» не планирует продавать Сауля

21 апреля 2020, 11:59

«Атлетико» не планирует продавать полузащитника своей команды Сауля, об этом сообщает Marca. 

Испанский клуб рассчитывает на 25-летнего футболиста, поэтому собирается отказывать по всем предложениям по игроку. 

Однако если будут желающие приобрести хавбека за 150 млн евро, именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока, тогда «Атлетико» не будет препятствовать уходу футболиста. 

Ранее на Сауля претендовал «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 15:25
нет спроса))вот и не продадут)))
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 12:22
Жизнь подожмет еще и продадут с дисконтом.
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 12:03
Однако если будут желающие приобрести хавбека за 150 млн.евр.......

После пандемии в кризис, навряд ли .
Zenit_84
Zenit_84
21 апреля в 12:00
Значит еще рассчитывают на него
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 12:00
Самим пригодится продавать не надо.
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