«Атлетико» не планирует продавать Сауля

«Атлетико» не планирует продавать полузащитника своей команды Сауля, об этом сообщает Marca.
Испанский клуб рассчитывает на 25-летнего футболиста, поэтому собирается отказывать по всем предложениям по игроку.
Однако если будут желающие приобрести хавбека за 150 млн евро, именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока, тогда «Атлетико» не будет препятствовать уходу футболиста.
Ранее на Сауля претендовал «Манчестер Юнайтед».
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После пандемии в кризис, навряд ли .