«Атлетико» не планирует продавать Сауля

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21 апреля 2020, 11:59

«Атлетико» не планирует продавать полузащитника своей команды Сауля, об этом сообщает Marca.

Испанский клуб рассчитывает на 25-летнего футболиста, поэтому собирается отказывать по всем предложениям по игроку.

Однако если будут желающие приобрести хавбека за 150 млн евро, именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока, тогда «Атлетико» не будет препятствовать уходу футболиста.

Ранее на Сауля претендовал «Манчестер Юнайтед».