Неймар пойдет на двукратное снижение зарплаты ради «Барсы»

Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар собирается вернуться в «Барселону».
Бразильский футболист даже готов пойти на двукратное снижение заработной платы, чтобы у него была возможность выступать за каталонский клуб. В настоящее время Неймар зарабатывает 52 млн евро за сезон.
Главным стимулом форварда является реальная борьба за международные титулы вместе с «Барселоной».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1178463/neymar-barselona
Если не секрет, что это за международные титулы?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1178463/neymar-barselona
Если не секрет, что это за международные титулы?
Неймар за последние годы должен уже несколько ЛЧ, ЗМ и прочего выиграть в Барсе и даже в футболке Реала.
Думаю ещё пару лет будет продолжаться.
Неймар за последние годы должен уже несколько ЛЧ, ЗМ и прочего выиграть в Барсе и даже в футболке Реала.
Думаю ещё пару лет будет продолжаться.