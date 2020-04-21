Неймар пойдет на двукратное снижение зарплаты ради «Барсы»

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21 апреля 2020, 11:38

Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар собирается вернуться в «Барселону».

Бразильский футболист даже готов пойти на двукратное снижение заработной платы, чтобы у него была возможность выступать за каталонский клуб. В настоящее время Неймар зарабатывает 52 млн евро за сезон.

Главным стимулом форварда является реальная борьба за международные титулы вместе с «Барселоной».