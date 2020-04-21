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Неймар пойдет на двукратное снижение зарплаты ради «Барсы»

21 апреля 2020, 11:38

Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар собирается вернуться в «Барселону».

Бразильский футболист даже готов пойти на двукратное снижение заработной платы, чтобы у него была возможность выступать за каталонский клуб. В настоящее время Неймар зарабатывает 52 млн евро за сезон. 

Главным стимулом форварда является реальная борьба за международные титулы вместе с «Барселоной». 

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
21 апреля в 23:39
Да в Барселону многие готовы на четвереньках прийти
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 16:15
Зарплата конечно запредельная у Неймара в ПСЖ, просто дикость какая то. Понижение в два раза - правильное решение, вот только папик будет несказанно огорчен .
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля в 16:11
Ну значит он реально хочет вернуться в Барселону! Полагаю, что жадный Месси бы на такое точно не согласился)
Литейный 4
Литейный 4
21 апреля в 14:33
Третий год Неймар всё никак не попадет в Барсу. Гыгыгы
safari-05
safari-05
21 апреля в 14:21
Где то 350 млн.р. в месяц получает
DanjaG
DanjaG
21 апреля в 13:12
Совсем парня зажали.
Valeleo
Valeleo
21 апреля в 13:05
Вот папа то будет недовольный.
Legend 6
Legend 6 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
21 апреля в 12:57
А ты по-прежнему завидуешь?
Legend 6
Legend 6 ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
21 апреля в 12:57
Клубные турниры под эгидой УЕФА, входят в категорию международных турниров.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
21 апреля в 12:56
Гном уже полтину гребёт?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
21 апреля в 12:53
Главным стимулом форварда является реальная борьба за международные титулы вместе с «Барселоной».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1178463/neymar-barselona

Если не секрет, что это за международные титулы?
Neymar 10
Neymar 10
21 апреля в 12:35
молодец Неймар ! ты пожалуй единственный кто не оставит барсу без титулов а соккер,ру без работы в это тяжёлое для всех время . респект 🤙
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 12:29
Когда уже это закончиться?
Неймар за последние годы должен уже несколько ЛЧ, ЗМ и прочего выиграть в Барсе и даже в футболке Реала.
Думаю ещё пару лет будет продолжаться.
VIPded
VIPded
21 апреля в 12:24
Сам себя теперь будет у шейхов выкупать?)))
drug01
drug01
21 апреля в 12:17
Зачем тогда переходил в ПСЖ????
Naimi Nabi
Naimi Nabi
21 апреля в 12:08
папаша в шоке
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 11:51
скоро скажут что он там готов играть бесплатно)))
dimagas2
dimagas2
21 апреля в 11:50
Пол зарплаты отдаст жадному гному)))
112910415
112910415
21 апреля в 11:49
парнишка нарочно много лет притворялся жадиной, чтобы в решающий момент спасти любимейший из клубов !
oFANATo
oFANATo
21 апреля в 11:46
Ради Барселоны можно пойти и на снижение зарплаты.
Footbolista
Footbolista ответ Великолепный (раскрыть)
21 апреля в 11:43, ред.
Неожиданно))...кони...такие кони...
Великолепный
Великолепный
21 апреля в 11:40
Горит желанием вернуться в Барсу
Footbolista
Footbolista
21 апреля в 11:39
Неймар пойдет еще дальше...
Великолепный
Великолепный
21 апреля в 11:39, ред.
Неожиданно. Молодец если так.
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