Сарри намерен пригласить Жоржиньо в «Ювентус»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо может перебраться в «Ювентус».
Согласно источнику, главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри лично заинтересован в подписании Жоржиньо, вместе с которым он уже работал в «Челси» и «Наполи».
По слухам, частью сделки может стать нападающий туринцев Федерико Бернардески.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» сделал нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна главной трансферной целью на летнее окно.
Да и не мысль это вовсе,а обычные слухи,которые журналисты из пальца высосали!!!
Да и не мысль это вовсе,а обычные слухи,которые журналисты из пальца высосали!!!