ГлавнаяНовости

Сарри намерен пригласить Жоржиньо в «Ювентус»

21 апреля 2020, 04:25

Полузащитник «Челси» Жоржиньо может перебраться в «Ювентус».

Согласно источнику, главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри лично заинтересован в подписании Жоржиньо, вместе с которым он уже работал в «Челси» и «Наполи».

По слухам, частью сделки может стать нападающий туринцев Федерико Бернардески.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» сделал нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна главной трансферной целью на летнее окно.

Все новости
Слухи«Наполи» может подписать Умтити
Сегодня, 00:18 Комментарии5
СлухиГетце может перейти в «Лацио»
Сегодня, 00:02 Комментарии8
Слухи«Палмейрас» хочет подписать Ибрагимовича
Вчера, 22:07 Комментарии10
Слухи«Наполи» назвал цену на Руиса
Вчера, 20:35 Комментарии8
СлухиВернер перейдёт в «Ливерпуль», если за него заплатят сумму отступных
Вчера, 20:35 Комментарии10
СлухиМертенс может перейти в «Атлетико»
Вчера, 19:29 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2
21 апреля в 11:03
Браво))Правда похоже на слух.Жора стоить будет дороговато.Больше поверю что зёбры потратятся на Погбуна.
Медив
Медив
21 апреля в 10:33
C Бернардески будет дороже. Хотя если честно, лишь бы забрали Жоржа. Взамен могут отдать кого угодно, кроме пончика. Можно даже Рэмзи
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 апреля в 09:23
Определенно внебрачный сын.
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 09:10
сарри готов всех купить))) по миру юве пустит)))
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 08:15
Всех Ювентусу не купить.
Альфамен
Альфамен ответ shlomo (раскрыть)
21 апреля в 06:43
Что в этой мысли хорошего?
Да и не мысль это вовсе,а обычные слухи,которые журналисты из пальца высосали!!!
Youngberg
Youngberg
21 апреля в 06:21
намерен, пусть приглашает.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 05:13, ред.
Что то очень многих Юве собирается подписать, можно со счету сбиться.
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 04:45
Всех своих собирает.
shlomo
shlomo
21 апреля в 04:29
Мысль хорошая...посмотрим,что получится
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100