Сарри намерен пригласить Жоржиньо в «Ювентус»

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21 апреля 2020, 04:25

Полузащитник «Челси» Жоржиньо может перебраться в «Ювентус».

Согласно источнику, главный тренер «бьянконери» лично заинтересован в подписании Жоржиньо, вместе с которым он уже работал в «Челси» и «Наполи».

По слухам, частью сделки может стать нападающий туринцев Федерико Бернардески.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» сделал нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна главной трансферной целью на летнее окно.