Гюндоган: «Мы должны быть готовы к возобновлению сезона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о готовности «горожан» к возобновлению сезона.
Что бы ни случилось, мы должны быть готовы. Сейчас нестандартная ситуация, а такие ситуации требуют нестандартных решений.
Мы считаем себя топ-игроками и топ-клубом. Это возможность для нас доказать это и справиться со сложившейся ситуацией наилучшим образом. Мы должны думать так, что возобновление тренировок станет для нас возобновлением сезона. Мы должны быть готовы к любому турниру.
Ранее Гюндоган рассказал о том, что «Ливерпуль» должен быть признан чемпионом.