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Гюндоган: «Мы должны быть готовы к возобновлению сезона»

вчера, 17:20

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о готовности «горожан» к возобновлению сезона.

Что бы ни случилось, мы должны быть готовы. Сейчас нестандартная ситуация, а такие ситуации требуют нестандартных решений.

Мы считаем себя топ-игроками и топ-клубом. Это возможность для нас доказать это и справиться со сложившейся ситуацией наилучшим образом. Мы должны думать так, что возобновление тренировок станет для нас возобновлением сезона. Мы должны быть готовы к любому турниру.

Ранее Гюндоган рассказал о том, что «Ливерпуль» должен быть признан чемпионом.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:16
Сам себя похвалил.
beefs
beefs
вчера в 17:53
верные слова, тренируйся
Cap700
Cap700
вчера в 17:30
Нужно готовиться.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:25
что то мешает?)))
CPS
CPS
вчера в 17:21
Это очень хорошо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:21
Будь готов, всегда гоьов!
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