Гюндоган: «Мы должны быть готовы к возобновлению сезона»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал о готовности «горожан» к возобновлению сезона.

Что бы ни случилось, мы должны быть готовы. Сейчас нестандартная ситуация, а такие ситуации требуют нестандартных решений.

Мы считаем себя топ-игроками и топ-клубом. Это возможность для нас доказать это и справиться со сложившейся ситуацией наилучшим образом. Мы должны думать так, что возобновление тренировок станет для нас возобновлением сезона. Мы должны быть готовы к любому турниру.