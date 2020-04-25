Стерлинг: «Я нахожусь в 15 голах от своей цели на сезон»

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вчера, 16:25

Нападающий «Манчестер Сити» рассказал о своих задачах в случае возобновления сезона в английской Премьер-Лиге. 25-летний форвард хочет достигнуть отметки в 35 голов за сезон во всех турнирах.

Могу сказать, что нахожусь в 15 голах от своей цели на сезон. Для меня это хорошая возможность показать высокую результативность, но в то же время я не хочу набивать количество голов просто ради количества. Сейчас важнее играть на команду, если бы я был зациклен на своей результативности, это было бы бессмысленно.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил за «Ман Сити» 20 мячей (11 в АПЛ , 3 в Кубке Лиги, 1 в Суперкубке Англии и 5 в Лиге чемпионов).

Ранее Рахим рассказал, футболку какого игрока хотел бы заполучить.