ГлавнаяНовости

Стерлинг: «Я нахожусь в 15 голах от своей цели на сезон»

вчера, 16:25

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о своих задачах в случае возобновления сезона в английской Премьер-Лиге. 25-летний форвард хочет достигнуть отметки в 35 голов за сезон во всех турнирах.

Могу сказать, что нахожусь в 15 голах от своей цели на сезон. Для меня это хорошая возможность показать высокую результативность, но в то же время я не хочу набивать количество голов просто ради количества. Сейчас важнее играть на команду, если бы я был зациклен на своей результативности, это было бы бессмысленно.

В нынешнем сезоне Стерлинг забил за «Ман Сити» 20 мячей (11 в АПЛ, 3 в Кубке Лиги, 1 в Суперкубке Англии и 5 в Лиге чемпионов).

Ранее Рахим рассказал, футболку какого игрока хотел бы заполучить.

Все новости
Диего Коста: «Конте никогда не продержался бы в „Реале“ полный сезон»
Вчера, 23:45 Комментарии2
Мартинес: «Забивать голы – работа Лукаку, он это делает лучше всего»
Вчера, 22:59 Комментарии4
Джузеппе Росси: «Мог перейти в „Барселону“ в 2013 году»
Вчера, 22:50 Комментарии5
Кака об Анчелотти: «Благодаря ему я добился большинства своих побед»
Вчера, 22:36 Комментарии6
Гомес: «С приходом Гасперини всё в „Аталанте“ изменилось»
Вчера, 22:19 Комментарии5
Иммобиле: «Индзаги – это тренер, с которым я лучше всего поладил»
Вчера, 19:03 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Adepta
Adepta
вчера в 18:21
Маловероятно в таких условиях.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:20
Стерлинг может наколотить больше чем 15.
Climent
Climent
вчера в 17:19
Совсем немного.
рус фан
рус фан
вчера в 17:05
Вряд ли Стерлинг достигнет 35 голов в этом сезоне.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:41
наглый малый)) и это прекрасно))
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:35
Ну и прекрасно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100