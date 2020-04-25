Тотти назвал игрока, от которого ему больше всего доставалось

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вчера, 16:26

Легенда «Ромы» вспомнил игрока, от которого ему больше всего доставалось на футбольном поле.

Помню ли я игрока, от которого мне больше всего доставалась? Да. Это был Паоло Монтеро. Однажды он ударил меня ногой прямо под трибуной наших болельщиков... Мама Мия! Я думал, что там его ногу и поломают.

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