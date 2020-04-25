Тотти назвал игрока, от которого ему больше всего доставалось

Легенда «Ромы» Франческо Тотти вспомнил игрока, от которого ему больше всего доставалось на футбольном поле.
Помню ли я игрока, от которого мне больше всего доставалась? Да. Это был Паоло Монтеро.
Однажды он ударил меня ногой прямо под трибуной наших болельщиков... Мама Мия! Я думал, что там его ногу и поломают.
Недавно Тотти признался, что чуть не развелся с женой из-за лысой кошки.
Юве снова на вершине, а интер без прокурорских кабинетов даже с лояльными судьями не тянет.
К слову, если бы бурса вылетела в сегунду, то оттуда уже не вернулась бы, про титулы вообще промолчу.)))
Юве снова на вершине, а интер без прокурорских кабинетов даже с лояльными судьями не тянет.
К слову, если бы бурса вылетела в сегунду, то оттуда уже не вернулась бы, про титулы вообще промолчу.)))
А по поводу 50 лет, это ты наверное про вашу победу в ЛЧ? Которая была примерно 50 лет назад.
А по поводу 50 лет, это ты наверное про вашу победу в ЛЧ? Которая была примерно 50 лет назад.
Это было и правда время футбола, а не балета. Таких защитников уже давно нет и не будет.
Это было и правда время футбола, а не балета. Таких защитников уже давно нет и не будет.
и да раз в 50 лет можно и обыграть)))вот только после этого такого не было
и да раз в 50 лет можно и обыграть)))вот только после этого такого не было