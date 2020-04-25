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Тотти назвал игрока, от которого ему больше всего доставалось

вчера, 16:26

Легенда «Ромы» Франческо Тотти вспомнил игрока, от которого ему больше всего доставалось на футбольном поле. 

Помню ли я игрока, от которого мне больше всего доставалась? Да. Это был Паоло Монтеро. 

Однажды он ударил меня ногой прямо под трибуной наших болельщиков... Мама Мия! Я думал, что там его ногу и поломают. 

Недавно Тотти признался, что чуть не развелся с женой из-за лысой кошки.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
вчера в 23:53
Необъективно
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
вчера в 22:49
Я выучил наизусть стишок про Спор кабинетных презов, дома каждый день декламирую, родным нравится :)
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 22:28
так я не про обыгрывает,а про разгром....Ювентус то частенько ее громил,особенно при Конте
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
В профиле указано: болельщик Барсы с 1998 года, аха-ха. В те года такой клуб модным не был.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:51
барсики горят от поражений, что от Ромы, что от Ювентуса. А угловой на гейфилде вообще нечто)), вылететь от английского, кабинетно-любительского клуба это позор. Вон, посмотри обзор, как их матрасы дважды чпокнули. Но у команды Симеоне есть яйца, в отличие от балетного хореографического кружка. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:49
КАк раз эта ссылка подтверждает обратное. Аха-ха)
Юве снова на вершине, а интер без прокурорских кабинетов даже с лояльными судьями не тянет.
К слову, если бы бурса вылетела в сегунду, то оттуда уже не вернулась бы, про титулы вообще промолчу.)))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 21:47
Между джином и здравым смыслом, как всегда, пропасть)))
Legend 6
Legend 6 ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 20:59
Ну Рома тоже не раз в 50 лет обыгрывает Ювентус.
Legend 6
Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:58
Ваши достижения все благодаря кабинетам) ссылка в серию б это подтверждает)
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 20:49
Она была 24 года назад, а не 50.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:49
да ))суровые были времена))
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 19:22, ред.
ну о вас 50 лет назад вообще никто не знал)))только с 2006 года начали кабинетные чашки брать, благодаря всяким уэббам
Legend 6
Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:31
И что? Ты думаешь меня задевает поражение от Ромы?)))
А по поводу 50 лет, это ты наверное про вашу победу в ЛЧ? Которая была примерно 50 лет назад.
Climent
Climent
вчера в 18:20
И такое было.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:18
Франческо вечно страсти какие то рассказывает.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:18
Тотти всегда был нытиком и мерзким симулянтишкой. )
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 18:16
А как ты хотел, Пупс? Аха-ха)
Это было и правда время футбола, а не балета. Таких защитников уже давно нет и не будет.
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 18:04, ред.
рома поимела каталонцев в лч как и Юве хахах
и да раз в 50 лет можно и обыграть)))вот только после этого такого не было
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:33
Рома в том матче поимела старую сеньору.
juvenale
juvenale
вчера в 17:22
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:50
Видно часто доставалось.
beefs
beefs
вчера в 16:28
эх воспоминания где ваша сладость
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:28
У всех есть нелюбимые игроки.
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