Директор «Удинезе»: «Де Пауль, Мандрагора и Фофана покинут клуб летом»

Директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино подтвердил информацию о том, что , и , скорее всего, покинут клуб этим летом.

Нам придется полностью обновить нашу полузащиту, это точно. Мандрагору хотят приобрести многие крупные клубы, де Пауль — чемпион во всех смыслах этого слова, Фофана тоже может уйти. Мы решим этот вопрос тем, что будем больше инвестировать в игроков, приезжающих из-за рубежа, потому что зарплаты итальянцев слишком высоки.

В свою очередь Муссо может остаться еще на год, чтобы до конца созреть как футболист. У него высокий ценник, но дело в том, что мы намерены сохранить некоторых ключевых игроков.