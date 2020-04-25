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Директор «Удинезе»: «Де Пауль, Мандрагора и Фофана покинут клуб летом»

сегодня, 15:36

Директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино подтвердил информацию о том, что Родриго де Пауль, Секо Фофана и Роландо Мандрагора, скорее всего, покинут клуб этим летом.

Нам придется полностью обновить нашу полузащиту, это точно. Мандрагору хотят приобрести многие крупные клубы, де Пауль — чемпион во всех смыслах этого слова, Фофана тоже может уйти. Мы решим этот вопрос тем, что будем больше инвестировать в игроков, приезжающих из-за рубежа, потому что зарплаты итальянцев слишком высоки.

В свою очередь Муссо может остаться еще на год, чтобы до конца созреть как футболист. У него высокий ценник, но дело в том, что мы намерены сохранить некоторых ключевых игроков.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:48
Де Пауль будет серьезной, но неизбежной потерей.
drug01
drug01
сегодня в 16:16
Каждый решает свои проблемы сейчас смотря на свои финансовые возможности. Удинезе не исключение......
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:57
это будет не просто))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:37
Сейчас везде кризис
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:37
вполне нормально что покинут
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