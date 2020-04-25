Эдмилсон: «Мбаппе немного похож на Анри, а Неймар — на Роналдиньо»

Бывший защитник «Барселоны» Эдмилсон в интервью MARCA сравнил игроков ПСЖ Неймара и .

Неймар более зрелый, когда дело доходит до принятия решений на поле. Мбаппе талантлив и быстр, но Неймар более креативен. Мбаппе немного похож на Анри, а Неймар — на Роналдиньо. Думаю, что Неймар сейчас лучше Мбаппе, потому что он более зрелый игрок.