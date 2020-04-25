Эдмилсон: «Мбаппе немного похож на Анри, а Неймар — на Роналдиньо»

Бывший защитник «Барселоны» Эдмилсон в интервью MARCA сравнил игроков ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе.
Неймар более зрелый, когда дело доходит до принятия решений на поле. Мбаппе талантлив и быстр, но Неймар более креативен. Мбаппе немного похож на Анри, а Неймар — на Роналдиньо. Думаю, что Неймар сейчас лучше Мбаппе, потому что он более зрелый игрок.
Анри и Мбапэ в большей степени скоростные футболисты , которые сильны на скорости, в контратаке, в атаках с ходу . Они бегут.
Рональдинью и Неймар более техничны и оригинально мыслят , больше расчитывают не на скорость, не состязаются в забеге, а обыгрывают защитников на носовом платке.
Конечно же все четверо всё умеют, но всё таки Рональдинью и Неймару надо меньше пространства, чтобы освободиться от защитника и угрожать воротам.
Конечно же про Анри и Рональдиню я рассуждаю в прошлом времени.
Всегда нужно рассуждать не в абсолютном смысле, а " в большей степени -- в меньшей степени ".
Анри и Мбапэ в большей степени скоростные футболисты , которые сильны на скорости, в контратаке, в атаках с ходу . Они бегут.
Рональдинью и Неймар более техничны и оригинально мыслят , больше расчитывают не на скорость, не состязаются в забеге, а обыгрывают защитников на носовом платке.
Конечно же все четверо всё умеют, но всё таки Рональдинью и Неймару надо меньше пространства, чтобы освободиться от защитника и угрожать воротам.
Конечно же про Анри и Рональдиню я рассуждаю в прошлом времени.
Всегда нужно рассуждать не в абсолютном смысле, а " в большей степени -- в меньшей степени ".