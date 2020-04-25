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Рой Кин: «МЮ нужно подписать несколько защитников»

вчера, 18:28

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил мнение, что «красным дьяволам» нужно укрепить линию обороны, а также похвалил молодого защитника команды Брендона Уилльямса.

Люди часто говорят, что топ-клубам нужны игроки линии атаки. Но я считаю, что МЮ стоит подписать несколько защитников.

Для меня пара центральных защитников команды не слишком убедительна. Им нужно подписать еще одного центрального защитника.

Меня совсем не убедил Люк Шоу. Для молодого футболиста Брендон Уилльямс хорошо справляется на фланге, хоть он и правша, играющий слева.

Ранее Рой Кин сказал, что «Манчестер Юнайтед» сейчас далек от уровня «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 23:26
Самое время набрать ван дейков в ближайшем супермаркете по скидке.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:54
сегодня мю нужны все)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:20
Оборона МЮ хромает.
Karabal
Karabal
вчера в 19:18
Обязательно.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:36
Усиливаться надо ещё и тренером.
DanjaG
DanjaG
вчера в 18:30
Только будет ли толк.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:29
Защита у них слабое звено
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:29
Усиливаться полезно любому...
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