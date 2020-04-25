Рой Кин: «МЮ нужно подписать несколько защитников»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» выразил мнение, что «красным дьяволам» нужно укрепить линию обороны, а также похвалил молодого защитника команды .

Люди часто говорят, что топ-клубам нужны игроки линии атаки. Но я считаю, что МЮ стоит подписать несколько защитников.

Для меня пара центральных защитников команды не слишком убедительна. Им нужно подписать еще одного центрального защитника.

Меня совсем не убедил Люк Шоу. Для молодого футболиста Брендон Уилльямс хорошо справляется на фланге, хоть он и правша, играющий слева.