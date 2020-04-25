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Джузеппе Росси: «Мог перейти в „Барселону“ в 2013 году»

вчера, 22:50

Нападающий «Реал Солт-Лейк» Джузеппе Росси рассказал о том, как мог оказаться в «Барселоне» в 2013 году.

Я провел великолепный сезон за «Вильярреал», и мне позвонили из «Барселоны». Все было готово, оставалось только подписать контракт. Также клубы должны были согласовать детали перехода, это касалось бонусов. Как только «Барселона» узнала, что «Вильярреал» хочет получить больше денег за трансфер, они сразу переключились на других футболистов и оставили идею с моим подписанием.

Очень жаль, ведь в то время это была лучшая команда мира.

Ранее агент Джузеппе Росси рассказал, что его клиент мечтает о возвращении в «Фиорентину».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:33
Больше всего не люблю новости про : я бы мог перейти тогда то , туда то , зачем то, но не срослось почему то ?!?
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 23:27
Мог перейти, но только бесплатно.
Comdiv
Comdiv
вчера в 23:18
Теперь это уже в прошлом.
beefs
beefs
вчера в 22:50
но что то не сраслось
Clavан
Clavан
вчера в 22:50
Жаль не получилось.
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