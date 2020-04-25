Джузеппе Росси: «Мог перейти в „Барселону“ в 2013 году»

Нападающий «Реал Солт-Лейк» рассказал о том, как мог оказаться в «Барселоне» в 2013 году.

Я провел великолепный сезон за «Вильярреал», и мне позвонили из «Барселоны». Все было готово, оставалось только подписать контракт. Также клубы должны были согласовать детали перехода, это касалось бонусов. Как только «Барселона» узнала, что «Вильярреал» хочет получить больше денег за трансфер, они сразу переключились на других футболистов и оставили идею с моим подписанием.

Очень жаль, ведь в то время это была лучшая команда мира.