Гомес: «С приходом Гасперини всё в „Аталанте“ изменилось»

Полузащитник «Аталанты» во время прямого эфира в Instagram высказался о главном тренере команды . По словам Гомеса, Гасперини изменил менталитет игроков «Аталанты», и это стало залогом успехов коллектива.

С приходом Гасперини всё изменилось. В предыдущем сезоне у нас было 14-15 матчей без побед, но, несмотря на это, мы относились к такой ситуации спокойно. Затем, уже с ним во главе, мы проиграли товарищеский турнир, и он был в ярости. Он дал нам другой менталитет.

Он не хотел, чтобы мы набрали 40 очков, обеспечили себя от вылета и успокоились. Он хотел всегда ставить новые цели, и, когда прошло некоторое время, менталитет изменился у всех, и началось это невероятное путешествие.