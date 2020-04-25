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Гомес: «С приходом Гасперини всё в „Аталанте“ изменилось»

вчера, 22:19

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес во время прямого эфира в Instagram высказался о главном тренере команды Джан Пьеро Гасперини.  По словам Гомеса, Гасперини изменил менталитет игроков «Аталанты», и это стало залогом успехов коллектива.

С приходом Гасперини всё изменилось. В предыдущем сезоне у нас было 14-15 матчей без побед, но, несмотря на это, мы относились к такой ситуации спокойно. Затем, уже с ним во главе, мы проиграли товарищеский турнир, и он был в ярости. Он дал нам другой менталитет.

Он не хотел, чтобы мы набрали 40 очков, обеспечили себя от вылета и успокоились. Он хотел всегда ставить новые цели, и, когда прошло некоторое время, менталитет изменился у всех, и началось это невероятное путешествие.    

Отметим, что ранее Гомес высказался о болельщиках «Аталанты».

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 23:56
естественно пришел другой тренер
swift stream
swift stream
вчера в 23:35
Это очень заметно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:32
Атланта в этом сезоне просто удивляет!!! Молодцы!!!
13ROS13
13ROS13
вчера в 22:20
Это давно назревало.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:19
Удачи в этом начинании!
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