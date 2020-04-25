Кака об Анчелотти: «Благодаря ему я добился большинства своих побед»

Бывший полузащитник «Милана» Кака рассказал о своем бывшем наставнике , сейчас тренирующем «Эвертон», под руководством которого он стал обладателем Золотого мяча, а также одержал победу в Лиге чемпионов.

Я всегда говорил, что это тренер, который помог мне добиться большей части моих побед. Он лучший из тех, с кем мне приходилось работать, с точки зрения понимания и того, как нужно общаться с людьми.

Больше всего я ценю его за то, что он умеет подбирать для игрока самую подходящую роль.

Он хорошо справляется с большим коллективом. Не так легко оставаться в хороших отношениях со всеми игроками на протяжении семи лет, но у него это получилось.