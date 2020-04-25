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Кака об Анчелотти: «Благодаря ему я добился большинства своих побед»

вчера, 22:36

Бывший полузащитник «Милана» Кака рассказал о своем бывшем наставнике Карло Анчелотти, сейчас тренирующем «Эвертон», под руководством которого он стал обладателем Золотого мяча, а также одержал победу в Лиге чемпионов.

Я всегда говорил, что это тренер, который помог мне добиться большей части моих побед. Он лучший из тех, с кем мне приходилось работать, с точки зрения понимания и того, как нужно общаться с людьми.

Больше всего я ценю его за то, что он умеет подбирать для игрока самую подходящую роль.

Он хорошо справляется с большим коллективом. Не так легко оставаться в хороших отношениях со всеми игроками на протяжении семи лет, но у него это получилось.

Ранее Кака назвал худший момент в своей карьере.

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Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest
вчера в 23:47
"кака об Анчелотти" - двусмысленно звучит
Karabal
Karabal
вчера в 23:23
С тренером повезло.
beefs
beefs
вчера в 22:55
это хорошо, что не забывает
Youngberg
Youngberg ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 22:49
Но перешёл в Реал, и футбольная карьера закончилась.Да ещё и травма в Реале.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:41
это талант)))
SSPZ
SSPZ
вчера в 22:37
это факт, правда
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