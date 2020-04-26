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Освальдо: «Месси всегда хотел играть с Гаго»

сегодня, 13:24

Бывший футболист «Ромы» Пабло Освальдо в интервью TNT Sports сделал несколько реверансов в сторону аргентинского футболиста Фернандо Гаго, который в настоящее время играет за «Велес Сарсфилд». 

Гаго — невероятный игрок! Он всегда выдавал мне невероятные пасы, когда мы были вместе в «Роме». Есть такие центральные полузащитники, которые играют рядом с форвардами, часто рискуют, он был одним из таких. Он всегда пробовал дать идеальный пас. Сперва у него не все получалось, но когда он привык, то передавал мяч так, словно бросал рукой. Месси всегда хотел играть с Гаго

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 15:40
Реинкарнированный армян?
Karabal
Karabal
сегодня в 14:38
Игрок невероятный, но мало кто его знает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:53
опять примазки к имени))
Climent
Climent
сегодня в 13:44
Как Месси скажет, так и будет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:32
Я подумал про знакомого армянина по имени Гаго.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:25
Все хотят играть с Месси , а не наоборот.
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