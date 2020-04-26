Освальдо: «Месси всегда хотел играть с Гаго»

Бывший футболист «Ромы» в интервью TNT Sports сделал несколько реверансов в сторону аргентинского футболиста , который в настоящее время играет за «Велес Сарсфилд».

Гаго — невероятный игрок! Он всегда выдавал мне невероятные пасы, когда мы были вместе в «Роме». Есть такие центральные полузащитники, которые играют рядом с форвардами, часто рискуют, он был одним из таких. Он всегда пробовал дать идеальный пас. Сперва у него не все получалось, но когда он привык, то передавал мяч так, словно бросал рукой. Месси всегда хотел играть с Гаго.