Салихамиджич: «Нойер знает, что „Бавария“ его очень ценит»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о возможном продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером.
Нойер знает, что «Бавария» его очень ценит. Я играл вместе с Каном и знаю, как много дает команде вратарь мирового уровня. Нойер — голкипер суперкласса. Надеюсь, что мы сможем договориться по контракту.
15 место занял в прошлом месяце!
15 место занял в прошлом месяце!
Бан за то, что было написано. А в каком контексте Вы писали, ну извините, мы не "экстрасенсы".
Вопрос закрыт.
Бан за то, что было написано. А в каком контексте Вы писали, ну извините, мы не "экстрасенсы".
Вопрос закрыт.
А за что Вам полагался ВИП статус ?
А за что Вам полагался ВИП статус ?
Распиаренная Магдалена уже списана.
Распиаренная Магдалена уже списана.