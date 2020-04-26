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Салихамиджич: «Нойер знает, что „Бавария“ его очень ценит»

сегодня, 12:38

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о возможном продлении контракта с вратарем Мануэлем Нойером.

Нойер знает, что «Бавария» его очень ценит. Я играл вместе с Каном и знаю, как много дает команде вратарь мирового уровня. Нойер — голкипер суперкласса. Надеюсь, что мы сможем договориться по контракту. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:43
Ну да, ну да. А подписание Нюбеля другая история и к делу прямого отношения как бы не имеет.
Аpбитр
Аpбитр ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 14:47
https://www.soccer.ru/news/1175488
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:40
Нойера ценят не только в Баварии.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:30
Конечно это так! Безусловно Ману уважает контрактные обязательства с Баварией. Даже не смотря на то, что он не является воспитанником этого клуба!
Wolverhampton
Wolverhampton ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 14:14, ред.
Как за что! За топ 20 в КП.
15 место занял в прошлом месяце!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:08
Поэтому выкручивает Баварии руки
Аpбитр
Аpбитр ответ Russiаnhammer (раскрыть)
сегодня в 13:40
Добрый день.
Бан за то, что было написано. А в каком контексте Вы писали, ну извините, мы не "экстрасенсы".
Вопрос закрыт.
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответ Аpбитр (раскрыть)
сегодня в 13:34
Добрый день. Почему никак не реагируете? Или Вы считаете бан справедливым?
Аpбитр
Аpбитр ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 13:08
Добрый день.
А за что Вам полагался ВИП статус ?
drug01
drug01
сегодня в 13:07
Вратарь отличный,желаем ему удачи!!!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:04
Так ценит, что замену уже нашли.
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 12:57
мало флудил,вот и не дали)
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 12:57
Не обремененное интеллектом лицо Салихамиджича,как-бы намекает на обратное.
Распиаренная Магдалена уже списана.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 12:55, ред.
Почему вы мне вип не дали за прошлый месяц?
SSPZ
SSPZ
сегодня в 12:49
Заслуживает, вот и ценит его Бавария.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:48
посмотрим на цену)))
Climent
Climent
сегодня в 12:44
А кого тогда ценить?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:40
Ценный игрок должен цениться...
Valeleo
Valeleo
сегодня в 12:39
Это ему поможет.
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