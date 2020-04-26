Салихамиджич: «Нойер знает, что „Бавария“ его очень ценит»

Спортивный директор «Баварии» рассказал о возможном продлении контракта с вратарем .

Нойер знает, что «Бавария» его очень ценит. Я играл вместе с Каном и знаю, как много дает команде вратарь мирового уровня. Нойер — голкипер суперкласса. Надеюсь, что мы сможем договориться по контракту.