Два игрока «Фортуны» травмировались на тренировке

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вчера, 21:32

Пресс-служба «Фортуны» в твиттере сообщает, что два игрока команды получили травмы на тренировке.

Руководство «Фортуны» накануне приняло решение возобновить тренировочный процесс, несмотря на пандемию коронавируса. На сегодняшней тренировке повреждения получили полузащитник и голкипер .

Бодзек повредил мышцы бедра, Штеффен травмировал связки колена. Сроки восстановления игроков пока неизвестны.