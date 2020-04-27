Два игрока «Фортуны» травмировались на тренировке

Пресс-служба «Фортуны» в твиттере сообщает, что два игрока команды получили травмы на тренировке.
Руководство «Фортуны» накануне приняло решение возобновить тренировочный процесс, несмотря на пандемию коронавируса. На сегодняшней тренировке повреждения получили полузащитник Адам Бодзек и голкипер Зак Штеффен.
Бодзек повредил мышцы бедра, Штеффен травмировал связки колена. Сроки восстановления игроков пока неизвестны.
Keine guten Nachrichten: Adam Bodzek und Zack Steffen haben sich im Training verletzt. Bodzek zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, Steffen eine Innenbandverletzung im Knie.— Fortuna Düsseldorf (@f95) April 27, 2020
Gute Besserung, Bodze und @zackstef_23!#f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/Xyqb6X8uk2