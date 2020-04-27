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Два игрока «Фортуны» травмировались на тренировке

вчера, 21:32

Пресс-служба «Фортуны» в твиттере сообщает, что два игрока команды получили травмы на тренировке.

Руководство «Фортуны» накануне приняло решение возобновить тренировочный процесс, несмотря на пандемию коронавируса. На сегодняшней тренировке повреждения получили полузащитник Адам Бодзек и голкипер Зак Штеффен.

Бодзек повредил мышцы бедра, Штеффен травмировал связки колена. Сроки восстановления игроков пока неизвестны.

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:05
это показатель подготовки))) хорошо дома выполняли задачи))))))
drug01
drug01
вчера в 21:44
После длительного перерыва надо быть особо внимательно подходить к тренировкам!
AgentART
AgentART
вчера в 21:43
Великое событие, на любой тренеровке такое бывает.
13ROS13
13ROS13
вчера в 21:33
Обычный тренеровочный момент.
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