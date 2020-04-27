ГлавнаяНовости

«Барса» разрешит футболистам не играть, если те боятся заболеть COVID-19

сегодня, 09:58

Если футбольный сезон будет возобновлен, то «Барселона» разрешит футболистам не выходить на поле, если те боятся заразиться коронавирусом.

Медицинский штаб каталонцев считает, что до сих пор есть высокая вероятность заболевания COVID-19. По информации источника, еще 6 клубов Ла Лиги готовы поддержать «сине-гранатовых».

Ранее стало известно, что «Барселона» может отказаться от возобновления сезона.

Все новости
Полузащитник «Монпелье» Самбиа вышел из комы
25 апреля Комментарии8
Восстановление Коутиньо после операции займёт 6 недель
25 апреля Комментарии5
ОфициальноФутболист «Спортинга» бессимптомно переболел коронавирусом
25 апреля Комментарии10
ОфициальноКоутиньо успешно прооперирован
24 апреля Комментарии5
ОфициальноИгрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса
24 апреля Комментарии8
Все футболисты «Сампдории» вылечились от COVID-19
23 апреля ФотоКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:41
задний дают )) рассчитывают на халявный титул ) тьфу, позорники
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:23
Например - 26-летний защитник «Кадиса» Фали Хименес заявил, что не выйдет на поле, пока человечество не справится с пандемией коронавируса.

«Я очень хочу снова играть, но почему мы не можем остановить все это, когда в стране умирают по 400 человек в день? Хорошо, что футболисты могут себе позволить не получать зарплату несколько месяцев, пока не найдется вакцина от этого вируса.

Я сделаю все для тех, кто не зарабатывает так много и не может себе позволить долго быть без работы. Лучше я буду есть хлеб с маслом, чем подвергать свою семью риску. Даже за пять миллионов евро я не буду рисковать своей жизнью», — заявил игрок в комментариях Cadena Cope
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:12
Такими темпами и ла лига завершит сезон досрочно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:37
Трусы миллионеры.
beefs
beefs
сегодня в 10:19
Очень демакратичный подход
112910415
112910415
сегодня в 10:18
индивидуально решать, что ли ?
к примеру, вратари боятся, тогда без них играем ?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:16, ред.
Справедливое решение.

Никто не вправе распоряжаться здоровьем и жизнью игрока.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:02
правильно игроки должны решать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100