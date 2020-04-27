«Барса» разрешит футболистам не играть, если те боятся заболеть COVID-19

Если футбольный сезон будет возобновлен, то «Барселона» разрешит футболистам не выходить на поле, если те боятся заразиться коронавирусом.
Медицинский штаб каталонцев считает, что до сих пор есть высокая вероятность заболевания COVID-19. По информации источника, еще 6 клубов Ла Лиги готовы поддержать «сине-гранатовых».
Ранее стало известно, что «Барселона» может отказаться от возобновления сезона.
«Я очень хочу снова играть, но почему мы не можем остановить все это, когда в стране умирают по 400 человек в день? Хорошо, что футболисты могут себе позволить не получать зарплату несколько месяцев, пока не найдется вакцина от этого вируса.
Я сделаю все для тех, кто не зарабатывает так много и не может себе позволить долго быть без работы. Лучше я буду есть хлеб с маслом, чем подвергать свою семью риску. Даже за пять миллионов евро я не буду рисковать своей жизнью», — заявил игрок в комментариях Cadena Cope
«Я очень хочу снова играть, но почему мы не можем остановить все это, когда в стране умирают по 400 человек в день? Хорошо, что футболисты могут себе позволить не получать зарплату несколько месяцев, пока не найдется вакцина от этого вируса.
Я сделаю все для тех, кто не зарабатывает так много и не может себе позволить долго быть без работы. Лучше я буду есть хлеб с маслом, чем подвергать свою семью риску. Даже за пять миллионов евро я не буду рисковать своей жизнью», — заявил игрок в комментариях Cadena Cope
к примеру, вратари боятся, тогда без них играем ?
к примеру, вратари боятся, тогда без них играем ?
Никто не вправе распоряжаться здоровьем и жизнью игрока.
Никто не вправе распоряжаться здоровьем и жизнью игрока.