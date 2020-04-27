«Барса» разрешит футболистам не играть, если те боятся заболеть COVID-19

1587970728

сегодня, 09:58

Если футбольный сезон будет возобновлен, то «Барселона» разрешит футболистам не выходить на поле, если те боятся заразиться коронавирусом.

Медицинский штаб каталонцев считает, что до сих пор есть высокая вероятность заболевания COVID-19. По информации источника, еще 6 клубов Ла Лиги готовы поддержать «сине-гранатовых».

Ранее стало известно, что «Барселона» может отказаться от возобновления сезона.