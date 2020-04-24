Игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

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сегодня, 01:57

Официальный сайт «Монпелье» сообщил о том, что один из игроков клуба находится в реанимации больницы Монпелье из-за проблем с дыханием и пищеварительной системой.

Ранее эта информация появилась во французских СМИ . По данным газеты L'Equipe, в отделение интенсивной терапии с симптомами коронавируса был переведён 23-летний полузащитник команды . Однако клуб не стал раскрывать личность футболиста.

Вчера сообщалось о повтором заболевании коронавирусом голкипера «Аталанты» Марко Спортиелло.