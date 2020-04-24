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Игрок «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

сегодня, 01:57

Официальный сайт «Монпелье» сообщил о том, что один из игроков клуба находится в реанимации больницы Монпелье из-за проблем с дыханием и пищеварительной системой.

Ранее эта информация появилась во французских СМИ. По данным газеты L'Equipe, в отделение интенсивной терапии с симптомами коронавируса был переведён 23-летний полузащитник команды Жуниор Самбиа. Однако клуб не стал раскрывать личность футболиста.

Вчера сообщалось о повтором заболевании коронавирусом голкипера «Аталанты» Марко Спортиелло.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:05
косит без разбора
Comdiv
Comdiv
сегодня в 02:51
Здоровья!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:20
Молодых тоже эта хрень не щадит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:01
Здоровья игроку и всем нам!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:57
Печальная новость.
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