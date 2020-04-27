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Стоичков: «Моуриньо не был переводчиком в „Барсе“, это ложь»

вчера, 22:33

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков опроверг устоявшееся предположение о том, что Жозе Моуриньо работал в штабе Бобби Робсона в «Барселоне» в должности переводчика.

Робсон пришел в «Барсу» вместе с Жозе. Кто-то придумал, что Моуриньо только переводил, но это ложь. Жозе работал на поле и владел всеми знаниями. Моуриньо был нашим тренером и большим другом.

Моуриньо, ныне возглавляющий «Тоттенхэм», работал в тренерском штабе «Барселоны» с 1996 по 2000 год.

Стоичков: «Моуриньо не был переводчиком в „Барсе“, это ложь»

Также недавно Стоичков заявил, что никогда не будет брать интервью у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 00:20
Форма Барселоны Моуриньо к лицу)
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 00:16
Чего теперь об этом говорить?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:12
Христо срывает покровы, приподнимает завесы и раскрывает секрет Полишинеля..
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 23:40
А Стоичков в своём репертуаре,всё подморашивает(как обычно) и чем ему Рон не угодил?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:21
Моуриньо не был переводчиком а был молодым в Барсе.
League1
League1
вчера в 23:15
Это давно известно. Это и Хави уже давно говорил. Припозднился Стоичков
Legend 6
Legend 6
вчера в 22:54
Он был не переводчиком, он был физруком.
DanjaG
DanjaG
вчера в 22:49
Это уже не важно.
Karabal
Karabal
вчера в 22:43
Ничего не поменялось.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:36
он доказал что он гораздо большее))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:34
Да какая раэзница...
Comdiv
Comdiv
вчера в 22:33
сейчас можно все сказать.
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