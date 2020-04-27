Стоичков: «Моуриньо не был переводчиком в „Барсе“, это ложь»

1588016003

вчера, 22:33

Бывший нападающий «Барселоны» опроверг устоявшееся предположение о том, что работал в штабе Бобби Робсона в «Барселоне» в должности переводчика.

Робсон пришел в «Барсу» вместе с Жозе. Кто-то придумал, что Моуриньо только переводил, но это ложь. Жозе работал на поле и владел всеми знаниями. Моуриньо был нашим тренером и большим другом.

Моуриньо, ныне возглавляющий «Тоттенхэм», работал в тренерском штабе «Барселоны» с 1996 по 2000 год.

Также недавно Стоичков заявил, что никогда не будет брать интервью у нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.