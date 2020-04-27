Капелло: «Если Лаутаро перейдёт в „Барсу“, то будет игроком запаса»

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о возможном переходе форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону».
На его месте я бы остался в «Интере». В «Барселоне» он будет игроком запаса.
Также недавно Капелло коснулся темы неудачной карьеры Антонио Кассано в «Реале» под его руководством.
В чем глупость?
Где он сейчас не в запасе?
Что он выиграл с 2007 года? На минуточку это 13 лет.
В чем глупость?
Где он сейчас не в запасе?
Что он выиграл с 2007 года? На минуточку это 13 лет.