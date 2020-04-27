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Капелло: «Если Лаутаро перейдёт в „Барсу“, то будет игроком запаса»

вчера, 20:42

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о возможном переходе форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону».

На его месте я бы остался в «Интере». В «Барселоне» он будет игроком запаса.

Также недавно Капелло коснулся темы неудачной карьеры Антонио Кассано в «Реале» под его руководством. 

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Все комментарии
Шатаут
Шатаут
вчера в 22:37
Зачем ему этот автобусный Интер... В Барсе будет шанс... Все зависит от него... Играй, забивай и ты на поле.... А будешь мазать по пустым с передач Месси, как Гризман - тогда на лавку...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:29
Капелло прав,Лаутара как Коутиньо.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ SSPZ (раскрыть)
вчера в 21:59
Гном хочет себе найти место в Интере, крыса чувствует, что в Каталонии корабль тонет.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:56
Месси - запасной капитан, аха-ха.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:48
В запасе,это когда футболист хочет играть,а его не выпускают на поле.А когда тренер по сути все выиграл в своей карьере,и последние лет 10 просто катается по миру и зарабатывает деньги,учитывая,что ему уже 70 с лишним лет....это совсем не запас.Скорее тогда уж он на пенсии,а не в запасе
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:45
Наверно так и будет
Karabal
Karabal
вчера в 21:41
Зато денег будет больше получать.
SSPZ
SSPZ
вчера в 21:12
Откуда Капелло знает, как решит Месси? Как Месси решит, так и будет!.)
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 21:05
Минутку?
В чем глупость?
Где он сейчас не в запасе?
Что он выиграл с 2007 года? На минуточку это 13 лет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:57
Не факт
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 20:56
Это и ежу понятно, ведь в интере одни днари, даже сквозера с каталунцами на пол шишки выше. Аха-ха)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 20:54
Довольно глупое утверждение...
Legend 6
Legend 6 ответ DanjaG (раскрыть)
вчера в 20:52
Капелло - тренер запаса.
DanjaG
DanjaG
вчера в 20:47, ред.
Капелло знает, что говорит, он хитрый, старый тренер.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:43
но у него будет шанс!))
Clavан
Clavан
вчера в 20:43
Это он верно сказал
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