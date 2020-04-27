Капелло: «Если Лаутаро перейдёт в „Барсу“, то будет игроком запаса»

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вчера, 20:42

Знаменитый итальянский тренер поделился мнением о возможном переходе форварда «Интера» в «Барселону».

На его месте я бы остался в «Интере». В «Барселоне» он будет игроком запаса.

Также недавно Капелло коснулся темы неудачной карьеры Антонио Кассано в «Реале» под его руководством.