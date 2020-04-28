«Торино» намерен осуществить два громких трансфера

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сегодня, 12:41

«Торино» намерены укрепить линию полузащиты, сделав сразу два громких приобретения. Речь идет о из «Милана» и из «Интера».

Как сообщается, «быки» ищут игроков в центр полузащиты, чтобы составить мощную тройку хавбеков. Боссы «Торино» хотят добавить креатива в центр поля, ведь у них в составе уже имеется физически мощный . Именно рядом с игроком национальной сборной Венесуэлы должны будут расположиться Бонавентура, который добавит команде креатива, и Гальярдини, который должен будет стать мотором команды.

Бонавентура может перейти в «Торино» на правах свободного агента, ведь его контракт с «Милан» истекает уже летом. Трансфер Гальярдини кажется не таким вероятным, ведь руководство «Интера» не собирается так легко расставаться с игроком. Однако, как сообщается, «Торино» готово сделать «интеристам» сенсационное предложение по Гальярдини.