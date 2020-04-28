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Конте видит в Кавани идеальное усиление для «Интера»

сегодня, 11:50

«Интер» может пополниться форвардом «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани. По данным Gazzetta dello Sport, главный тренер миланцев Антонио Конте считает, что этот игрок станет идеальным усилением состава команды на следующий сезон.

Отметим, что контракт нападающего с ПСЖ истекает по завершении нынешнего сезона.  

Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в «Ньюкасл».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:21
значит он ему нужен))будут стараться))
Karabal
Karabal
сегодня в 12:50
Конте виднее.
juvenale
juvenale ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 12:34
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 12:17
    GDS: « Одно можно сказать наверняка. Эдинсон Кавани - идеальный игрок для Антонио Конте, если мы хотим даже больше, чем Лукаку, - пишет La Gazzetta dello Sport -. В свои 33 он по прежнему в прекрасной форме, и с огромными амбициами. Для Конте - Кавани идеален, игрок который может не только забивать, но и отрабатывать у своих ворот. Для Конте - Кавани возможно круче, чем Лукаку. Но как убедить Иль Матадора быть третьим нападающим? И как они будут договариваться? Ведь Кавани - это прямой конкурент именно ддя Ромелу. Кажется выход есть, и это прощание с Лаутаро. Тандем Лукаку-Кавани может стать бомбой, но есть одно большое НО - Кавани 33, а Лаутаро 22. Стивен Джан совершенно не уверен в таком "обмене", потому что президент всегда смотрит только в будущее. В долгосрочной перспективе это будет большим провалом ддя Интера.

    Если удастатся убедить Стивена в подписании Кавани, и сохранении Лаутаро - это будет самая взрывная атака в Чемпионате.

    Ну в общем там еще про идеальную девятку в лице Кавани, и что на лавку как раз таки сядет Лукаку, а не Мартинес, ибо для Кавани нет разницы, он может быть как вице Лу, так и вице Ла.
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 11:59
    Это будет Мегажииииир ;) Имхо, если берем Эдисона то Мертенс и Жиру 3 не впали.
    Но походу он с Парижем подпишет новое 2х летнее соглашение с зп 6 млн в год , что в 3 раза меньше его нынешнего оклада.
    Clavан
    Clavан
    сегодня в 11:51
    Хорошо, если будет так.
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