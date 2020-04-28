Конте видит в Кавани идеальное усиление для «Интера»

«Интер» может пополниться форвардом «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани. По данным Gazzetta dello Sport, главный тренер миланцев Антонио Конте считает, что этот игрок станет идеальным усилением состава команды на следующий сезон.
Отметим, что контракт нападающего с ПСЖ истекает по завершении нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в «Ньюкасл».
Если удастатся убедить Стивена в подписании Кавани, и сохранении Лаутаро - это будет самая взрывная атака в Чемпионате.
Ну в общем там еще про идеальную девятку в лице Кавани, и что на лавку как раз таки сядет Лукаку, а не Мартинес, ибо для Кавани нет разницы, он может быть как вице Лу, так и вице Ла.
Если удастатся убедить Стивена в подписании Кавани, и сохранении Лаутаро - это будет самая взрывная атака в Чемпионате.
Ну в общем там еще про идеальную девятку в лице Кавани, и что на лавку как раз таки сядет Лукаку, а не Мартинес, ибо для Кавани нет разницы, он может быть как вице Лу, так и вице Ла.
Но походу он с Парижем подпишет новое 2х летнее соглашение с зп 6 млн в год , что в 3 раза меньше его нынешнего оклада.
Но походу он с Парижем подпишет новое 2х летнее соглашение с зп 6 млн в год , что в 3 раза меньше его нынешнего оклада.