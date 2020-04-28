Конте видит в Кавани идеальное усиление для «Интера»

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сегодня, 11:50

«Интер» может пополниться форвардом «Пари Сен-Жермен» . По данным Gazzetta dello Sport, главный тренер миланцев считает, что этот игрок станет идеальным усилением состава команды на следующий сезон.

Отметим, что контракт нападающего с ПСЖ истекает по завершении нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в «Ньюкасл».