Вудворд — о возобновлении сезона: «Существует огромная неопределенность»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд поделился мнением о возможном возобновлении сезона в АПЛ :

Существует огромная неопределенность. Будем держать фанатов в курсе новостей. Нам необходимо иметь четкое представление. Что будет с остатком сезона? Как это повлияет на следующий чемпионат? Матчи будут со зрителями или без? Как это повлияет трансляции? Как это коснется кубковых турниров? Очень много переменных.

Ничего не слышал о том, что сезон могут доиграть за рубежом. Думаю, что все матчи будут сыграны в Англии.