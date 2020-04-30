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Вудворд — о возобновлении сезона: «Существует огромная неопределенность»

сегодня, 18:10

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд поделился мнением о возможном возобновлении сезона в АПЛ:

Существует огромная неопределенность. Будем держать фанатов в курсе новостей. Нам необходимо иметь четкое представление. Что будет с остатком сезона? Как это повлияет на следующий чемпионат? Матчи будут со зрителями или без? Как это повлияет трансляции? Как это коснется кубковых турниров? Очень много переменных.

Ничего не слышал о том, что сезон могут доиграть за рубежом. Думаю, что все матчи будут сыграны в Англии.

Ранее Вудворд заявил, что МЮ полностью доверяет главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру

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сегодня в 18:14
Много непреодолимых препятсвий
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