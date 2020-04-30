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Алиев об истории Андронова: «Он это выдумал, приеду и заставлю извиниться»

30 апреля 2020, 12:26

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев прокомментировал историю, рассказанную комментатором Алексеем Андроновым, по словам которого, футболист покинул киевское «Динамо» из-за оскорблений темнокожего игрока.

Когда мы летали на матчи, футболисты всегда в самолёте садились сзади, а журналисты спереди. Андронов всегда лез к нам назад. Потому что мы всегда играли в карты, шутили. Кто-то может что-то сказать, потравить, а этот козёл хотел что-то услышать и потом пойти стукануть тренеру. И я всегда говорил ему «иди отсюда». Сзади из журналистов никто не садился. Это самая противная харя. Андронов – козёл и ж*полиз, он лизал Суркису и Газзаеву.

У нас был чемпионат мира (U-20) в 2005 году, мы играли в Нидерландах со сборной Нигерии и жили с ними в одной гостинице. Я тогда увидел, что за обедом у всех было по одной кастрюле макарон, а у нигерийцев по две. Они очень много макарон едят. Мы отыграли чемпионат мира, я приезжаю в команду, и как-то коснулось того, что я заметил, что Юсик (Айила Юссуф) тоже любит макароны. И я попросил его объяснить, почему нигерийцы едят так много макарон. Он так на меня посмотрел… Начал смеяться. Говорит: «Ну да, все любят макароны».

Если Андронов не бывал на базе тогда, когда команда ест перед игрой, а макароны мы всегда ели только перед игрой, как он мог видеть и знать, что я ему говорил? Я говорю так, как было на самом деле. Я всегда относился к чёрным пацанам очень хорошо. Я всегда им говорил «чернож*пые», а они мне отвечали «с*ка белая» — мы шутили. Чтобы я относился к ним как к свиньям – я не мог. Андронов просто это выдумал. Но меня это только делает сильней. Почему этот козёл вылезает сейчас? Прошло девять лет. Потому что козлина, потому что его забыли и знать не знают. Но я в Москву приеду, я его заставлю извиниться.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 14:06
Можно было до или после пояснить.
Mikki
Mikki ответ BenderBender (раскрыть)
сегодня в 14:05
Это прямая цитата Алиева.
BenderBender
BenderBender ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 13:52
Спасибо. Местные авторы не удосужились.
Mikki
Mikki ответ BenderBender (раскрыть)
сегодня в 13:49
Молодежный.
112910415
112910415
30 апреля в 20:55
с пацанами подъедет
BenderBender
BenderBender
30 апреля в 14:33
Это что за чемпионат мира в 2005?!
VAN ARM
VAN ARM
30 апреля в 14:16
только не ногами))))
makkie
makkie ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
30 апреля в 12:59
Нормально, называть старого коня Андронова проспартаковским?
Я смотрю кто-то совсем не в теме)
dzvinka
dzvinka ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
30 апреля в 12:57
рофл
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
30 апреля в 12:53
Алиев то в своё время футболистом был достаточно приличным, а вот Андронов проспартаковский писака обиженный.
makkie
makkie
30 апреля в 12:49
Что Алиев, что Андронов с вечно немытой головой - одного поля ягоды!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska vperiod (раскрыть)
30 апреля в 12:49
"За козла ответишь"-такой речуха должна быть "Белоснежке" от Андрона, если есть яйца.
Делай ставки).
морозз
морозз
30 апреля в 12:47
Видно так и было, как горный орёл взвился к небесам от негодования! Козлами раскидался как горохом, значит пас в своё время стада Козлов немеряные! Научился в хохляндии угрозам в адрес независимой прессы!
safari-05
safari-05
30 апреля в 12:44
Саша в Анжи успел поиграть тоже. Как то познакомились. Нормальный парень.
dino-hsv
dino-hsv
30 апреля в 12:40
"Я всегда относился к чёрным пацанам очень хорошо. Я всегда им говорил «чернож*пые»"

ммммм....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
30 апреля в 12:38, ред.
Вряд ли ты в Москву приедешь чувак, поддерживающий укронационалистов
cska vperiod
cska vperiod
30 апреля в 12:27
Ахахах! Ждём речуху Андронова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 апреля в 12:27
Да он крутой чел!
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