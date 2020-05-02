Смоллинг: «До конца сезона я планировал дать интервью на итальянском языке»

Защитник «Манчестер Юнайтед» , который выступает за «Рому» на правах аренды, рассказал о своей жизни в Италии.

Любовь болельщиков «Ромы» просто безумна. Я никогда не испытывал таких чувств. И я уверен, что такое отношение делает тебя лучше. Я очень рад быть здесь и делиться своей страстью с фанатами.

С тех пор, как я сюда приехал, я начал изучать язык. Сейчас у меня много времени для этого. До конца сезона я планировал дать интервью на итальянском языке, посмотрим, что из этого выйдет.