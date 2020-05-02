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Смоллинг: «До конца сезона я планировал дать интервью на итальянском языке»

сегодня, 15:11

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, который выступает за «Рому» на правах аренды, рассказал о своей жизни в Италии. 

Любовь болельщиков «Ромы» просто безумна. Я никогда не испытывал таких чувств. И я уверен, что такое отношение делает тебя лучше. Я очень рад быть здесь и делиться своей страстью с фанатами. 

С тех пор, как я сюда приехал, я начал изучать язык. Сейчас у меня много времени для этого. До конца сезона я планировал дать интервью на итальянском языке, посмотрим, что из этого выйдет. 

Ранее сообщалось, что Смоллинг входит в сферу интересов «Арсенала».

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 15:19
молодец с пользой проводит карантин
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:16
Англосаксы неохотоно изучают языки соседей.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:16
вот и расти там над собой)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:14
Матерные слова сразу выучил.
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