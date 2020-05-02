Луис Альберто: «Италия постепенно возвращается к жизни. Мы готовы»

Полузащитник «Лацио» признался, что уже соскучился по футболу.

Я скучаю по многим вещам: запах свежескошенной травы, баловство в раздевалке, волнение перед игрой, адреналин на тренировках.

Это моя жизнь. Последние несколько недель были ужасными, вся страна пострадала от этого проклятого коронавируса, но мы начинаем видеть свет в конце туннеля. Италия постепенно возвращается к жизни. Мы готовы!

Мы хотим и должны вернуться к работе не только для нас, игроков, но и потому, что и многие другие тоже зависят от футбола. Все должны вернуться к нормальной жизни.