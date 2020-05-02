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Луис Альберто: «Италия постепенно возвращается к жизни. Мы готовы»

сегодня, 15:03

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто признался, что уже соскучился по футболу. 

Я скучаю по многим вещам: запах свежескошенной травы, баловство в раздевалке, волнение перед игрой, адреналин на тренировках. 

Это моя жизнь. Последние несколько недель были ужасными, вся страна пострадала от этого проклятого коронавируса, но мы начинаем видеть свет в конце туннеля. Италия постепенно возвращается к жизни. Мы готовы!

Мы хотим и должны вернуться к работе не только для нас, игроков, но и потому, что и многие другие тоже зависят от футбола. Все должны вернуться к нормальной жизни.

Ранее стало известно, что клубы Серии А планируют вернуться к тренировкам 4 мая.  

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:17
Спортивного адреналина не хватает.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:09
Мы рады и ждём с нетерпением!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:08
Это радует определенно.
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